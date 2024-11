Atalanta incasseert opnieuw geen tegentreffer en slaat tweemaal toe in Stuttgart

Ook na speelronde vier is Atalanta nog zonder tegendoelpunt in de Champions League. De ploeg van Gian Piero Gasperini sloeg bovendien tweemaal toe tegen VfB Stuttgart, via Ademola Lookman en Nicolò Zaniolo: 0-2. Met twee gelijke spelen en twee zeges staat Atalanta op plek negen, een puntje onder de plek die recht geeft op directe kwalificatie voor de volgende ronde. Stuttgart moet het stellen met plek 27.

Bijzonderheden:

In de MHPArena was de eerste mogelijkheid voor de Italianen. Mario Pasalic werd bereikt rond de Duitse zestien, draaide open en vuurde net naast. Ook de Duitsers kwamen dicht bij een treffer, toen een scherpe voorzet haast perfect voor Anthony Rouault viel. De Franse verdediger kopte teleurstellend over.

Vlak na rust sloeg Atalanta toe. Invaller Charles De Ketelaere gaf scherp voor op Lookman, die met links binnenschoot: 0-1.

De ploeg van aanvoerder Marten de Roon overleefde de nodige kansen en besliste het duel vlak voor tijd via Zaniolo, die optimaal profiteerde van een fout achterin bij Stuttgart: 0-2.