Aston Villa dankt uitblinker Emi Martínez voor zwaarbevochten zege op Lille

Aston Villa heeft een eerste stap richting de halve finale van de Conference League gezet. De ploeg uit Birmingham was in eigen huis met 2-1 te sterk voor Lille OSC, dat zichzelf voor én na rust tekortdeed door meermaals op uitblinker Emiliano Martínez te stuiten. Ollie Watkins en een andere uitblinker, John McGinn, waren de doelpuntenmakers aan Engelse zijde. Bafodé Diakité bezorgde Lille in de slotfase toch nog een treffer. De return in Rijsel vindt over een week plaats.

Bij Villa moest manager Unai Emery het doen zonder defensieve krachten Matty Cash, Tyrone Mings en Clément Lenglet, waardoor onder meer Lucas Digne het vanaf het begin mocht laten zien. Watkins werd in de voorhoede geflankeerd door Leon Bailey en Morgan Rogers. Jonathan David was de aangewezen spits van Lille, waar Samuel Umtiti ontbrak wegens een knieblessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Watkins had na tien minuten spelen voor een doelpunt of assist moeten zorgen. De Engels international besloot het uit een moeilijke hoek tevergeefs zelf te proberen, wat niet gewaardeerd werd door zowel Douglas Luiz als McGinn. De boze blikken verdwenen al snel, toen Watkins even later keurig raak kopte uit een hoekschop van McGinn: 1-0.

Lille liet zich niet van de wijs brengen door de vroege tegenvaller en dook meermaals gevaarlijk op voor het doel van Martínez. De wereldkampioen van 2022 belette Edon Zhegrova tot tweemaal toe van scoren, door harde schoten van de Kosovaar te keren. Diakité kreeg vlak daarna misschien wel de grootste kans, die ook door Martínez onschadelijk werd gemaakt. De goalie kwam net op tijd uit zijn doel en plukte de bal net weg voor de voeten van de vogelvrije Diakité.

Ook Villa dook nog voor rust enkele malen gevaarlijk op voor het doel van Lucas Chevalier. Zo had McGinn een fraai steekpassje in huis op Bailey, die naar zijn linker draaide en nog geen halve meter naast krulde. Geen tweede assist dus voor uitblinker McGinn, die even later opgelucht kon ademhalen na de grote volgende kans voor Lille. Hákon Arnar Haraldsson gaf mee aan David, die Martínez uit een vrij lastige hoek niet wist te passeren.

Na de theepauze kreeg Watkins bijna een prachtige assist achter zijn naam. Met een fraaie hakbal stelde hij Bailey in staat een schot te lossen. De Jamaicaan schoot met links richting de korte hoek, waar Chevalier op tijd bij zat. In de elfde minuut na rust was het alsnog raak voor de club uit Birmingham. Bailey gleed uit toen hij McGinn aanspeelde, maar dat maakte voor Villa niet uit. McGinn schoot vanaf randje zestien keurig geplaatst binnen: 2-0.

Lille kreeg de bal uiteindelijk wel in het net, maar het zat de Noord-Fransen ook niet mee toen de treffer van Gabriel Gudmundsson, ex-FC Groningen, werd afgekeurd wegens nipt buitenspel van IJslander. Opluchting op Villa Park, waar onder meer prins William te gast was. Lille bleef op zoek gaan naar de belangrijke aansluitingstreffer, maar Martínez was niet van plan om mee te werken en keerde de volgende inzet van Gudmundsson.

Landgenoot Haraldsson probeerde het daarna in de korte hoek, waar Martínez maar weer eens op tijd opdook. Tien minuten voor tijd viel de bevrijdende en verdiende treffer voor Lille alsnog, toen Diakité keurig binnenkopte uit een hoekschop: 2-1. Yusuf Yazici dacht zelfs even aan de 2-2, maar hij krulde net naast.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties