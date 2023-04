AS Roma weet niet wat het overkomt en geeft zege in bizar slot uit handen

Zaterdag, 29 april 2023 om 20:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:12

AS Roma en AC Milan hebben elkaar zaterdagavond in evenwicht gehouden. De twee topclubs leken met het oog op de stand vooral geen doelpunt tegen te willen krijgen, waardoor kansen schaars bleven in het Stadio Olimpico. Lange tijd leek het 0-0 te worden, totdat Tammy Abraham en Alexis Saelemaekers allebei in blessuretijd scoorden: 1-1. Door het gelijkspel staan zowel Roma als Milan op 57 punten. Als Internazionale zondag wint van Lazio, komen ook i Nerazzurri op 57 punten.

Aan de kant van Roma begon Paulo Dybala op de bank. De Argentijn was niet honderd procent fit, waardoor Mourinho een basisplaats in huis had voor Andrea Belotti. De spits werd voorin vergezeld door Tammy Abraham. Naast Rick Karsdorp moest ook Georginio Wijnaldum verstek laten gaan wegens een blessure. Bij Milan waren er eveneens geen verrassingen in de opstelling waar te nemen. Rafael Leão, Ismaël Bennacer en Brahim Díaz moesten voor de aanvoer naar spits Olivier Giroud zorgen.

Tammy Abraham scoort! ?? Roma komt in de slotminuten alsnog voor en lijkt te gaan winnen! ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan pic.twitter.com/if018YL3y0 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023

Ondanks dat het spel van beide ploegen niet overtuigend was in de openingsfase, kreeg Roma enkele goede mogelijkheden. Allereerst kreeg Lorenzo Pellegrini een vrije schietkans op de rand van de zestien. De Italiaan raakte de bal vol, maar ook te onnauwkeurig. Diezelfde Pellegrini leek na ruim een half uur alsnog te zorgen voor de openingstreffer. Belotti zette goed door en gaf voor op Pellegrini, wiens schot van een paar meter van het doel werd geblokkeerd door uitgerekend Abraham. Milan stelde daar niet gek veel tegenover. Wel kwam de formatie van Pioli er met name via Leão regelmatig dreigend uit. Grote kansen leverde het echter niet op. Fikayo Tomori probeerde het in blessuretijd nog wel met een kopbal, die naast het doel van Rui Patrício rolde.

Na rust leek Roma de ploeg te zijn die het meest op zoek ging naar de openingstreffer. Verder dan enkele speldenprikjes kwam het echter niet, waarna Milan uit de counter een reuzenkans kreeg. Leão legde de bal perfect klaar voor Davide Calabria, die zijn volley maar net over het doel zag vliegen. Beide ploegen leken vooral geen doelpunt tegen te willen krijgen. Kansen bleven daardoor spaarzaam, al was de dreiging nooit ver weg. Zo leek Leonardo Spinazzola op weg naar een schot op doel, maar werd de Italiaan ternauwernood gestuit door de Milanese verdediging.

Milan maakt gelijk!! ?? Alle actie zit in de laatste minuten, waar Abraham net nog de winnende leek te maken scoort Alexis Saelemaekers nu de gelijkmaker ??#ZiggoSport #SerieA #RomaMilan pic.twitter.com/zWydTEb8yh — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 29, 2023

Aan de andere kant claimde Giroud tevergeefs een strafschop, nadat hij in de zestien werd vastgehouden door Gianluca Mancini. In de slotfase kwam de openingstreffer er alsnog. Abraham werd aangespeeld en schoof beheerst binnen: 1-0. Daar leek het bij te blijven, totdat Saelemaekers het Stadio Olimpico in rouw dompelde met een intikker bij de tweede paal: 1-1.