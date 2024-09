AS Roma strikt Mats Hummels (35), die miljoenenbedrag op gaat strijken

AS Roma heeft de komst van Mats Hummels wereldkundig gemaakt. De 35-jarige verdediger komt transfervrij over van Borussia Dortmund en tekent voor één seizoen bij de ploeg van Daniele de Rossi.

De drijvende kracht achter de defensie van Dortmund werd in de voorbije weken aan talloze clubs gelinkt. Ook PSV en zelfs Ajax werden voorzichtig in verband gebracht met het aantrekken van Hummels, maar hij legde vele aanbiedingen naast zich neer. Naar verluidt gaat de Duitser zo'n 2,5 miljoen euro per jaar verdienen in Rome.

Bologna was een tijd lang de meest concrete club, maar Hummels zijn keuze viel uiteindelijk op een andere ploeg uit Italië. Bij Roma zal de centrumverdediger met rugnummer 15 het seizoen gaan spelen.

De Rossi heeft daarmee zijn gewenste defensieve versterking binnen. Evan Ndicka, de eerder in de zomer aangetrokken Mario Hermoso en Gianluca Mancini vormen de rest van het centrumdefensieve arsenaal van i Giallorossi.

Roma is het seizoen vrij dramatisch begonnen met twee punten uit drie duels. Na het 0-0 gelijkspel bij Cagliari en de 1-2 nederlaag tegen Empoli volgde afgelopen weekend wel een hoopgevend resultaat, in Turijn tegen Juventus: 0-0.

Eerder in de transferwindow stond Roma op het punt zich te versterken met Kevin Danso. De Oostenrijks international kwam echter niet door de medische keuring en keerde terug bij RC Lens. Roma schakelde daarop door naar de transfervrije Hermoso.

Roma versterkte zich verder deze transferperiode, al dan niet op huurbasis, met Artem Dovbyk, Enzo Le Fée, Matías Soulé, Mathew Ryan, Samuel Dahl, Angeliño, Manu Koné, Alexis Saelemaekers en Saud Abdulhamid.