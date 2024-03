AS Roma kwartfinalist Europa League ondanks minimale nederlaag in Brighton

AS Roma is kwartfinalist in de Europa League. De ploeg van trainer Daniele De Rossi ging met 1-0 ten onder tegen Brighton & Hove Albion, maar dat was na de 4-0 zege in Rome geen enkel probleem voor i Giallorossi. Matchwinner was Danny Welbeck, die met een fraaie krul in de kruising zorgde voor de Engelse zege.

Aan de kant van Brighton begon er twee Nederlanders in de basis: Bart Verbruggen en Jean Paul van Hecke. Joël Veltman begon op de bank. Bij Roma begon Rick Karsdorp op de bank, net als onder meer sterspeler Paulo Dybala. Romelu Lukaku was helemaal niet van de partij.

Roma kreeg al snel de kans om het tweeluik definitief in het slot te gooien. Sardar Azmoun kreeg wat ruimte aan de rechterkant en schoot met links ternauwernood naast het doel van Verbruggen. De Iraniër maakte even later een bijzonder fraai doelpunt, door Verbruggen met een omhaal te passeren. De arbiter oordeelde echter dat er sprake was van gevaarlijk spel, tot onbegrip van Roma.

Brighton kreeg even later toch nog wat hoop op een miraculeuze comeback. Welbeck kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld en krulde de bal heerlijk in de verre hoek: 1-0. Brighton had nog minimaal drie doelpunten nodig om een verlenging af te dwingen. Roma speelde echter prima en dus was een comeback heel ver weg voor de ploeg van Roberto De Zerbi.

Roma bleef ook na rust de bovenliggende partij en het was eigenlijk wachten op de gelijkmaker. Leonardo Spinazzola zette een fenomenale dribbel in zoals hij dat ooit tegen het Nederlands elftal deed, maar werd daar niet voor beloond. Nadat hij enkele spelers uitspeelde schoot de Italiaan tegen de buitenkant van de paal.

Aan de andere kant was Mile Svilar de held van Roma. De Belgisch-Servische doelman redde uitstekend op een kopbal van dichtbij van Simon Adingra. Brighton zette nog een keer alles op alles en het was Van Hecke die even de 2-0 dacht te maken, maar zijn kopbal uit een hoekschop vloog over het doel van Svilar.

Ook Ansu Fati kwam nog meermaals dicht bij de 2-0, maar het jeugdproduct van FC Barcelona slaagde er niet in de hoop op een spectaculaire comeback verder aan te wakkeren. Allereerst schoot hij net naast, vlak voor tijd stuitte hij op Svilar.

