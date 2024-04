AS Roma is lange tijd de betere in San Siro en wint dankzij Mancini van AC Milan

AS Roma heeft zichzelf een goede uitgangspositie verschaft om de halve finale van de Europa League te bereiken. De ploeg van trainer Daniele De Rossi won knap met 0-1 bij AC Milan, dat veel te laat begon met voetballen en lange tijd de mindere ploeg was in het eigen San Siro. Gianluca Mancini bezorgde Roma nog voor rust de overwinning.

Milan-trainer Stefano Pioli had zoals verwacht een basisplaats in huis voor Tijjani Reijnders, die centraal op het middenveld stond met Ismaël Bennacer en Rafael Leão, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic en Olivier Giroud voor zich zag staan. Bij Roma lijkt Rick Karsdorp zijn basisplaats definitief te zijn kwijtgeraakt aan Zeki Celik, die andermaal de rechtsback van dienst was. Voorin had De Rossi de beschikking over zijn gedroomde aanval, bestaande uit Romelu Lukaku, Paulo Dybala en Stephan El Shaarawy.

Na een kwartier spelen liet Mike Maignan zien over uitstekende reflexen te beschikken. El Shaarawy zag zijn schot van richting veranderd worden door Matteo Gabbia, waardoor de Franse goalie alles op alles moest zetten om de bal tot hoekschop te verwerken. De katachtige inspanning van Maignan voorkwam echter niet dat Roma vrijwel direct daarna op voorsprong kwam.

Uit de daaropvolgende hoekschop was het raak voor Roma. Dybala slingerde een hoekschop op het hoofd van Mancini, die alles en iedereen de baas was en in de verre hoek raak kopte: 0-1. Het zijn mooie tijden voor Mancini, die afgelopen weekend al verantwoordelijk was voor de zege op aartsrivaal Lazio (1-0).

Milan zocht al snel de aanval en baalde van de verdedigende kwaliteiten van Lukaku, die tot tweemaal toe een kopbal van Giroud onschadelijk maakte. Lukaku leek ook aan de andere kant een plaag voor Milan te worden, maar de Belg kwam net tekort om af te werken. De schrik bij Roma was even later aanzienlijk, toen Lorenzo Pellegrini naar de grond ging na een ogenschijnlijk onschuldig duel. De aanvoerder van Roma kon uiteindelijk doorspelen.

Milan wist voor rust weinig gevaar te creëren tegen Roma, dat verdedigend goed stond en alleen een mislukte omhaal van Leão hoefde toe te staan. Reijnders probeerde het daarom maar van afstand, zonder succes. Roma loerde op de counter en via El Shaarawy leek het even 0-2 te worden. Il Faraone bracht de bal scherp voor het doel en Maignan kon er slechts een weinig overtuigend handje achter zetten.

Lukaku kwam enkele schoenmaten tekort om het volgende Romeinse doelpunt te maken. Reijnders kwam voor rust namens Milan nog het dichtst bij de 1-1, maar Mile Svilar redde uitstekend op de goede poging van de Oranje-international. De slotfase van de eerste helft was voor Roma. Zo werd Leonardo Spinazzola pas op het laatste moment gestuit door Malick Thiaw en schoot El Shaarawy in het zijnet.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Roma liet de bal aan Milan, dat amper gevaarlijk kon worden en vooral aan het breien was. I Giallorossi loerden op de tegenstoot, al creëerden ze minder kansen dan voor rust. In het laatste kwartier voerde Milan het tempo wat op en kwam het bijna op 1-1, toen een verdwaalde voorzet van Yacine Adli nog maar net uit het doel kon worden gehouden door Mile Svilar.

Vlak voor tijd had invaller Samuel Chukwueze een prachtige dribbel in huis op de achterlijn. Zijn kunststukje werd echter niet genoeg op waarde geschat door Giroud, die van een paar meter van het Roma-doel tegen de lat schoot. Milan bleef drukken, Roma bibberde, maar gescoord zou er niet meer worden.

De clean sheet van Roma betekent dat de Romeinen voor de vierde wedstrijd op rij in alle competities geen doelpunt hoefden te incasseren. Dat gebeurde in 2017 voor het laatst, toen onder leiding van Eusebio Di Francesco. Volgende week de return in Stadio Olimpico.

