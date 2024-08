AS Monaco brengt laatste bod op PSV-verdediger Jordan Teze uit

AS Monaco heeft een laatste bod van 12 miljoen euro (inclusief bonussen) uitgebracht op Jordan Teze, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano woensdagochtend. Indien PSV niet akkoord gaat met dit aanbod, schakelen de Monegasken door op alternatieven voor de 24-jarige verdediger.

De situatie rondom Teze is bekend. De Groninger wil de transfer naar Monaco dolgraag maken en is van mening dat het zowel op financieel als sportief vlak een stap vooruit is.

Ligue 1 Monaco ASM 2024-08-17T19:00:00.000Z 21:00 Saint-Etienne SEN

Eredivisie Heracles HER 2024-08-18T10:15:00.000Z 12:15 PSV Eindhoven PSV

PSV is bereid mee te werken aan een transfer, maar wil eerst zijn vervanger binnenhalen. Monaco is het wachten echter zat.

De vermogende club uit de Ligue 1 heeft volgens Romano een laatste formeel bod uitgebracht op Teze, waarbij de transfersom middels bonussen kan oplopen tot 12 miljoen euro. De reactie van PSV op dit bod wordt cruciaal, zo verwacht de Italiaan.

Teze ligt in Eindhoven nog tot medio 2025 vast, waardoor PSV hem moet verkopen of zijn contract moet verlengen om een transfervrij vertrek volgende zomer te voorkomen. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 18 miljoen euro, maar zo ver zal Monaco absoluut niet gaan.

Afgelopen weekend weigerde Teze in eerste instantie om in actie te komen tegen RKC Waalwijk (5-1), om zo een doorbraak te forceren. Dat werkte averechts. Zijn beslissing kwam Teze op veel kritiek te staan en dus stelde hij zich uiteindelijk wel beschikbaar voor trainer Peter Bosz.

Bosz besloot Teze op de bank te laten beginnen. Pas na 69 minuten kwam hij als vervanger van uitblinker Richard Ledezma binnen de lijnen. Na afloop bood Teze nogmaals zijn excuses aan bij het publiek, waarna hij luidkeels werd toegezongen.