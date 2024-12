Arsenal vreest het ergste: sterspeler verlaat Selhurst Park op krukken

Bukayo Saka is wellicht voor langere tijd afwezig bij Arsenal. De vleugelaanvaller liep zaterdag tegen Crystal Palace (1-5 winst) een spierblessure op en verliet Selhurst Park op krukken. Manager Mikel Arteta houdt in ieder geval rekening met een langdurige absentie van Saka.

Saka bleef in de 24ste minuut op de grond zitten en greep direct met een van pijn vertrokken gezicht naar zijn hamstrings. De buitenspeler werd nog behandeld door de medische staf van Arsenal, maar moest desondanks de strijd voortijdig staken.

Leandro Trossard verving Saka aan de rechterkant van Arsenal, dat opnieuw won van Palace, ditmaal in de Premier League. Gabriel Jesus was met twee goals de grote held aan de kant van the Gunners. De andere goals werden gemaakt door Kai Havertz, Gabriel Martinelli en Declan Rice.

Saka maakte dat dus niet meer mee. De international van Engeland werd behandeld in de kleedkamer van Arsenal en verliet nadien op krukken het stadion van Palace, met daarbij de hulp van een staflid van de club uit Noord-Londen.

Arteta sprak na afloop zijn zorgen uit over de ernst van de blessure van Saka. ''De kwetsuur ziet er niet goed uit. Hij greep direct naar zijn hamstrings en een wissel was noodzakelijk.''

''Er zullen nog onderzoeken volgen, maar dat we ons grote zorgen maken mag duidelijk zijn'', aldus de Spaanse manager, die zijn ploeg bijzonder effectief zag opereren op Selhurst Park.

Saka (23) is ook dit seizoen van grote waarde voor Arsenal. De vleugelaanvaller van de Londenaren staat na 24 duels in alle competities op negen goals en dertien assists. Mede hierdoor blijft Arsenal in het spoor van Liverpool, dat nog wel twee duels tegoed heeft in de Premier League.