Arsenal-uitblinker Jurriën Timber krijgt hoog cijfer tegen Manchester United: ‘Niet te passeren’

Utrechter Jurriën Timber behoorde tot de uitblinkers van Arsenal tijdens het gewonnen thuisduel met Manchester United (2-0). Dat blijkt uit de cijfers die GOAL heeft uitgedeeld in het Emirates Stadium. Van alle Nederlanders die op het veld stonden kreeg Timber de hoogste beoordeling.

Timber kopte Arsenal in de 54ste minuut op voorsprong tegen Manchester United. Zijn Franse collega achterin, William Saliba, bepaalde een kwartier voor tijd de eindstand op 2-0. Arsenal deed daardoor goede zaken in de titelrace.

Liverpool wist namelijk niet te winnen op bezoek bij Newcastle United (3-3), waardoor the Gunners het gat verkleind hebben tot zeven punten. Journalist Sean Walsh geeft Timber als maker van het openingsdoelpunt een 8.

“Timber leverde zowel verdedigend als aanvallend een fantastische prestatie af. Hij was niet te passeren door Alejandro Garnacho en Marcus Rashford, terwijl hij de ban brak met een knappe kopbal”, aldus Walsh.

Bij Manchester United stonden drie Nederlanders aan de aftrap. Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt en Tyrell Malacia krijgen allen een 6 van journalist Scott Wilson.

“Malacia speelde 45 minuten in zijn eerste competitiestart sinds mei 2023. Hij bleef overeind tijdens een aantal lastige duels met Bukayo Saka”, oordeelt Wilson.

Walsh wijst Saliba, de man van de 2-0, aan als de beste man op het veld. De boomlange rechtspoot ontvangt een 9. “Het leek af en toe oneerlijk dat de bezoekers op hetzelfde niveau spelen als de monsterlijke Fransman van Arsenal.”

Van alle spelers die woensdagavond op het veld stonden, was Mason Mount volgens GOAL het slechtst. De Engelsman krijgt een 4 voor zijn prestatie in Londen. “Mount had moeite om in de wedstrijd te komen en raakte de bal slechts vijftien keer voordat hij na een uur gewisseld werd. In deze vorm hoort hij niet starten bij Manchester United.”