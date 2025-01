Arsenal is furieus: 'Dit heb ik in mijn hele leven nog nooit gezien!'

Mikel Arteta is na afloop van de wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion 'zwaar teleurgesteld'. De manager van Arsenal is furieus over de penalty die in de tweede helft werd toegekend aan Joāo Pedro, die daarna vanaf elf meter de eindstand op 1-1 bepaalde. "Dit heb ik nog nooit in mijn leven gezien", aldus Arteta na afloop tegenover Sky Sports.

Anthony Taylor kende in de 61ste minuut een penalty toe aan Brighton voor een vermeende overtreding van William Saliba. De verdediger van Arsenal wilde de bal wegkoppen en kwam met zijn hoofd tegen dat van aanvaller Joāo Pedro. "Saliba raakt de bal zelf ook", zegt Arteta na het zien van de beelden.

"Voor mij is dit absoluut geen penalty. Ik heb nog nooit zo'n beslissing gezien in mijn carrière. Ik heb de jongens gevraagd of ze zoiets eerder hebben gezien en niemand had het eerder gezien."

De beslissing van scheidsrechter Taylor werd niet overruled door de VAR. "Of ik had verwacht dat de VAR zou ingrijpen? Ik heb het gevraagd en na drie seconden zeiden ze al dat het gecheckt was. Dat lijkt mij snel", sneert de manager van Arsenal.

De analisten van Sky Sports zijn het niet met Arteta eens. Jamie Redknapp vindt het zelfs 'absoluut een penalty'. "Je kunt het contact zien", aldus de oud-middenvelder, die 295 officiële wedstrijden voor Arsenal's titelrivaal Liverpool speelde.

"Saliba raakt in de war", aldus Redknapp. "Dan is het gewoon een reactie om zijn hoofd uit te steken om de bal te proberen te veroveren. Het is chaotisch en het is niet wat we normaal gesproken met Arsenal zouden associëren."

Steve Sidwell prijst de 'Braziliaanse flair' die Joāo Pedro tentoonspreidde in duel met Saliba. "Het is een oprechte poging van Saliba om bij de bal te komen, maar Joāo Pedro is er eerder bij", aldus de oud-middenvelder.