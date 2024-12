Arsenal bijt zich stuk op Fulham; Van Nistelrooij ziet Leicester City Houdini-act opvoeren

Arsenal heeft zondag dure punten laten liggen in de strijd om de Engelse landstitel. Een vroege achterstand werd nog wel weggepoetst, maar verder dan een 1-1 gelijkspel kwam de formatie van manager Mikel Arteta niet in West-Londen. Ruud van Nistelrooij zag zijn Leicester City in extremis een punt pakken na een 0-2 achterstand thuis tegen Brighton & Hove Albion: 2-2.

Er was bij Arsenal een basisplaats voor Jurriën Timber, die woendag de score opende tegen Manchester United. De voormalig Ajacied verving Oleksandr Zinchenko als linksback. Jakub Kiwior vormde samen met William Saliba het hart van de defensie en Thomas Partey was de rechtsback van dienst. Bij Fulham waren er basisplaatsen voor Kenny Tete en voormalig Arsenal-middenvelder Emile Smith Rowe.

Arsenal kreeg wederom de nodige corners in de beginfase en Saliba was via een kopbal dichtbij de openingstreffer. Fulham moest vooral tegenhouden, maar slaagde er wél in om na tien minuten op 1-0 te komen. Tete gaf mee aan Raúl Jiménez, die doelman David Raya verschalkte met een knal in de verre hoek. Een tegenvaller voor Arsenal, dat snel in de achtervolging moest.

Wat volgde was een eerste helft vol frustratie. Arsenal kreeg wel kansen via onder meer Saka en Declan Rice, maar scoorde niet. Fulham verdedigde gegroepeerd en loerde op de ruimte achter de defensie van de bezoekers. De befaamde hoekschoppen brachten the Gunners ook geen verlossing. Een minieme achterstand derhalve halverwege voor Arsenal op het natte Craven Cottage.

Niet lang na de hervatting trok Arsenal de stand gelijk. Uit een indraaiende corner was het uiteindelijk Saliba die van dichtbij de 1-1 binnentikte, na een harde kopbal van Kai Havertz. Er volgde nog een VAR-check, maar de goal werd goedgekeurd. Het gaf Arsenal de inspiratie om de druk op Fulham te verhogen, onder aanvoering van de immer bedrijvige Saka en aanvoerder Martin Ødegaard. En uiteraard de nodige hoekschoppen.

Fulham bleek met name in de slotfase een stugge opponent en de tijd tikte weg in het nadeel van Arsenal. Toch viel de 1-2 in minuut 89. Invaller Gabriel Martinelli trok voor vanaf links en Saka kopte raak van heel dichtbij. Grote vreugde bij de Arsenal-fans, maar dat was van korte duur. Uit een check van de VAR bleek dat er voorafgaand aan de goal buitenspel van Martinelli was geconstateerd. Er werd bijna zeven minuten bijgetrokken, maar dat was onvoldoende om er alsnog met de zege vandoor te gaan.

Leicester City - Brighton & Hove Albion2-2

Brighton, met Bart Verbruggen onder de lat en Jan Paul van Hecke centraal achterin, opende de score in de slotfase van de eerste helft. Tariq Lamptey trok vanaf rechts naar binnen en krulde de bal vervolgens op de rand van de zestien op heerlijke wijze in de linkerhoek: 0-1. Tegenslag voor Leicester, dat met een kleine achterstand de kleedkamer opzocht. Mats Wieffer verscheen aan de aftrap van de tweede helft.

Leicester probeerde het wel na rust en de thuisclub werd flink aangespoord door Van Nistelrooij. De gelijkmaker bleef echter uit, en het was Brighton dat keihard toesloeg in minuut 78. Voormalig Feyenoorder Yankuba Minteh verdubbelde van dichtbij de voorsprong van de bezoekers. Een mokerslag voor de ploeg van Van Nistelrooij, die zijn ploeg echter karakter zag tonen. Jamie Vardy schoot raak in de 85ste minuut en de routinier stelde Bobby De Cordova-Reid in de 90ste minuut in staat om de 2-2 binnen te schieten.