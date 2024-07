Arsenal bereikt akkoord over klapper van 40 miljoen euro

Arsenal en Bologna hebben een akkoord bereikt over de transfer van Riccardo Calafiori, zo weet Fabrizio Romano zaterdagmiddag te melden. De Italiaanse verdediger was op persoonlijk vlak al rond met the Gunners en nu lijkt de deal er daadwerkelijk van te komen.

Calafiori gaat zijn oude werkgever in spe een prachtig bedrag opleveren. Arsenal maakt namelijk een som van veertig miljoen euro over. Middels bonussen (vijf miljoen euro) en een onbekend doorverkooppercentage kan dat bedrag nog aardig oplopen.

Daarmee wordt Calafiori de duurste uitgaande transfer uit de clubgeschiedenis van Bologna. Dat record was pas sinds enkele dagen in handen van Joshua Zirkzee, die zijn droomoverstap naar Manchester United ter waarde van 42,5 miljoen euro halverwege juli afrondde.

Om de transfer van de centrumverdediger helemaal in kannen en kruiken te krijgen, zijn Arsenal en Calafiori afhankelijk van Bologna en FC Basel. De Zwitsers verkochten de Italiaans international in de zomer van vorig jaar aan zijn huidige werkgever en bedongen daarbij een fors doorverkooppercentage van vijftig procent.

Aangezien Calafiori destijds voor 'slechts' vier miljoen euro transfereerde, heeft Basel recht op een aanzienlijk bedrag. Bologna en Basel zijn momenteel in gesprek over de betalingsvoorwaarden. Zodra beide clubs daarover een akkoord sluiten, kan de linkspoot zijn overstap gaan afronden.

Slecht nieuws voor Ajax?

De aanstaande transfer van Calafiori betekent mogelijk slecht nieuws voor Ajax. Bologna heeft namelijk Daniele Rugani op het oog als vervanger van de verdediger.

De 29-jarige mandekker van Juventus geldt in Amsterdam als toptarget voor de positie centraal achterin. Of Ajax Rugani kan betalen is nog maar zeer de vraag en mogelijk krijgt het dus niet eens de kans om hem te overtuigen van een overstap naar Nederland.

