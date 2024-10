‘Arne Slot ziet topkandidaat om Mohamed Salah op te volgen bij Liverpool uitblinken in Champions League’

Karim Adeyemi was dinsdag de man van de avond in de Champions League. De 22-jarige aanvaller van Borussia Dortmund was tegen Celtic (7-1 winst) voor de theepauze al goed voor een hattrick. Volgens BILD is Adeyemi topkandidaat om Mohamed Salah op te volgen bij Liverpool.

De club van manager Arne Slot zou 50 miljoen euro over hebben voor Adeyemi, die volgens Transfermarkt slechts 28 miljoen euro waard is. In Dortmund ligt de viervoudig international nog tot medio 2027 vast.

Adeyemi liet zich tegen Celtic vlak na rust vervangen wegens een dijblessure. Liverpool volgt de linkspoot al een tijdje, daar hij wordt gezien als de ideale opvolger van Salah. De Egyptische superster beschikt op Anfield over een aflopend contract.

Adeyemi sprak na afloop niet over de interesse van andere clubs. Wel onthulde hij tegenover de Duitse tak van Sky Sport met een grote glimlach de reden van zijn eerste hattrick in de Champions League. “Gisteren heeft mijn vrouw broccoli gemaakt, misschien daarom.”

BVB nam Adeyemi in de zomer van 2022 voor 30 miljoen euro over van RB Salzburg. Sindsdien was de aanvaller in 74 officiële wedstrijden goed voor 19 doelpunten en 13 assists.

Slot wilde onlangs tijdens een persmoment nog niets kwijt over de toekomst van Salah bij Liverpool. “Op dit moment is hij nog steeds bij ons. Daar ben ik heel blij mee, want hij speelt heel goed.”

“Ik praat niet over de contracten van mijn spelers, maar kan uren praten over hoe Mohamed momenteel speelt. Hij is indrukwekkend”, aldus Slot.