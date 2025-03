Arne Slot zet zich schrap en identificeert ‘opvolger van Virgil van Dijk’ bij Liverpool

Nog altijd heeft Arne Slot geen zekerheid over de toekomst van zijn aanvoerder Virgil van Dijk bij Liverpool. De keuzeheer en het technische hart van de club bereiden zich in ieder geval voor op een exit en hebben een mogelijke opvolger gespot.

Na de uitschakeling in de Champions League tegen Paris Saint-Germain werd Van Dijk nog uitgebreid gevraagd naar zijn nabije toekomstplannen. Hij wist de immer nieuwsgierige pers allerminst tevreden te stellen met zijn antwoorden.

“Ik weet niet wat er volgend seizoen gebeurt”, klonk het weinig openbarend vanuit de mond van de mandekker. “Als iemand zegt dat hij het wel weet, liegt hij je recht in je gezicht.”

In de Britse pers werd gesproken over gesprekken die ‘in de wacht’ staan. “Er staat niks in de wacht”, sprak Van Dijk de berichten tegen. “Ik blijf hetzelfde zeggen: als er nieuws is, zal je het horen. Ik weet het nu zelf niet eens.”

En zodoende blijft de geruchtenmolen op volle toeren draaien. Mocht Van Dijk de deuren van Anfield definitief achter zich dichttrekken, geldt Nico Schlotterbeck volgens BILD als een potentiële opvolger.

De 25-jarige verdediger van Borussia Dortmund presteert de laatste jaren uitstekend en is inmiddels een vaste naam in de selectie van het nationale Duitse elftal. In zijn thuisland speelde Schlotterbeck zich dus op de radar van Liverpool.

Door zijn tot medio 2027 lopende contract zal er een transfersom op tafel moeten komen, wil Liverpool Schlotterbeck deze zomer overnemen. Dortmund hoopt te verlengen met de linkspoot, die naar verluidt momenteel vijf miljoen euro per jaar opstrijkt.