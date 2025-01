Arne Slot valt stil en duikt weg achter zijn hand als hij nieuws over Feyenoord hoort

Arne Slot heeft woensdagavond gereageerd op de teleurstellende nederlaag van Feyenoord in de Champions League op bezoek bij LOSC Lille (6-1). De Rotterdammers verloren in het Stade Pierre-Mauroy niet alleen de wedstrijd, maar mogelijk ook Justin Bijlow en Santiago Gimenez.

Feyenoord ging woensdag met pijnlijke cijfers onderuit in Lille en zal zich bij elkaar moeten rapen om zondag goed voor de dag te komen tijdens het uitduel met Ajax.

Richting de Klassieker in Amsterdam maken de Rotterdammers zich vooral zorgen over mogelijk nieuwe blessures voor Bijlow en Gimenez. Beiden moesten al tijdens de eerste helft vervangen worden in Frankrijk.

Tegelijkertijd speelde voormalig succescoach Arne Slot met Liverpool in Eindhoven tegen PSV (3-2 nederlaag). Na afloop was Feyenoord een kort onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie.

Slot kreeg de vraag of hij Peter Bosz nog gesproken heeft na afloop. “Als ik hem goed begrijp, krijgen zij Feyenoord of Juventus. Hoe is het mogelijk zou je bijna zeggen... Maar misschien dat het wel Juventus wordt.”

Dan trekt Slot een moeilijk gezicht wanneer hij zelf begint over de pijnlijke avond voor Feyenoord. “6-1 verloren zag ik? En twee blessures voor Justin en Santi...” Slot valt vervolgens stil en duikt weg achter zijn hand.

Donderdagochtend deelt Feyenoord-watcher Mikos Gouka via X een korte update over de blessures van Bijlow en Gimenez. “De blessure van Gimenez lijkt mee te vallen, er is hoop dat hij zondag inzetbaar is. Justin Bijlow verliet op krukken het stadion van Lille.”