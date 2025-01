Liverpool heeft wéér weten te winnen in de Champions League. Het elftal van Arne Slot won ook de zevende wedstrijd van het miljardenbal en zo zette de ploeg ook tegen het tienkoppige Lille de indrukwekkende zegereeks voort: 2-1.

Bij the Reds was er een basisplek voor Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch. Voor Cody Gakpo was die er niet. De Nederlandse flankspeler zag Luis Díaz op zijn plek spelen en kwam zelfs helemaal niet binnen de lijnen.

Lille was een meer dan geduchte tegenstander. De Fransen waren voor dinsdagavond 21 wedstrijden op rij ongeslagen en reisden niet naar Anfield toe om naar de slachtbank geleid te worden.

Ze kwamen sterk uit de startblokken, zonder dat echt te vertalen naar zeer grote kansen. Naarmate de eerste helft vorderde kreeg Liverpool meer grip op de wedstrijd. De eerste de beste kans was eigenlijk raak voor de thuisploeg.

Mohamed Salah was, niet voor het eerst seizoen, de man die zijn naam op het scorebord zette. Curtis Jones stak de Egyptenaar weg en de 32-jarige aanvaller wipte de bal op heel fraaie wijze over Lille-doelman Lucas Chavelier: 1-0.

Gesterkt door het doelpunt ging Slots elftal op zoek naar een tweede treffer. Salah was er dicht bij, maar mikte na een briljante individuele actie naast. Vroeg in de tweede helft werd Liverpool in het zadel geholpen door een domme tweede gele, en dus rode kaart van Aïssa Mandi.

Althans, dat dacht men. Het was echter Lille dat, met tien man, zich gewoon heel knap terug in de wedstrijd knokte. Jonathan David maakte onmiddellijk na de man-minder-situatie de gelijkmaker, toen Alisson al op de grond lag: 1-1.

Al snel stelde Liverpool de orde weer op zaken. Harvey Elliott, invaller, herstelde de voorsprong - zij het met enig geluk. De jonge Engelsman zag zijn schot aangeraakt worden, maar wel achter Chevalier vliegen: 2-1.