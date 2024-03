Arne Slot onthult inhoud van berichtje aan Kökçü na zeer spraakmakend interview

Arne Slot heeft onlangs contact gezocht met Orkun Kökçü, zo maakt de trainer van Feyenoord maandagavond bekend in het programma Rondo van Ziggo Sport. De aanvallende middenvelder van Benfica werd door trainer Roger Schmidt uit de selectie gezet vanwege zijn uitspraken in een interview met De Telegraaf.

Kökçü uitte zijn ontevrede over zijn huidige rol bij de club uit Portugal en maakte kenbaar dat hij graag een meer prominente rol in de ploeg wil hebben, Een prominente rol heeft hij vanaf het begin al niet gehad.

Slot maakt maandagavond duidelijk dat hij de uitspraken van zijn voormalig pupil enigszins ongelukkig vindt. “Misschien heeft hij veel met de trainer gesproken. Maar ik denk dat je met zo'n interview weinig wint.”

“Europese media blijven erover schrijven. Ik denk dat het bij één wedstrijd schorsing blijft. Dat hoop ik ook. Ik ben ervan overtuigd dat hij succesvol gaat worden. Hij is een hele goede speler.”

De trainer van Feyenoord geeft vervolgens aan dat hij Kökçü na de bekendmaking van de schorsing nog wel een bericht had gestuurd. “Je bent té goed om van een trainer afhankelijk te zijn”, stuurde Slot.

“Dit is niet wat ik verwachtte”, zei Kökçü begin maart in gesprek met De Telegraaf. “Er speelde op de transfermarkt heel veel afgelopen zomer, ik heb een bewuste keuze gemaakt voor Benfica met het idee dat dit de beste stap in mijn carrière was om me verder op alle vlakken te ontwikkelen. Dat is slechts ten dele gebeurd.”

Hoewel Kökçü tot de recordaankopen van Benfica behoort, werd hij niet groots gepresenteerd door o Glorioso. “Ik heb natuurlijk wel gezien hoe andere spelers in Portugal en bij andere grote clubs in de schijnwerpers zijn gezet. Dat zorgt voor een bepaalde status. Ik heb vanaf het begin nooit het gevoel gehad dat ik belangrijk werd gemaakt. Ook niet door de trainer!”, zei Kökçü.

