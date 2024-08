Arne Slot leidt Liverpool bij debuut op Anfield naar zeer overtuigende zege

Arne Slot heeft zijn eerste officiële wedstrijd als manager van Liverpool op Anfield winnend afgesloten. The Reds waren veel te sterk voor Brentford en kwamen geen moment in de problemen: 2-0. Luis Díaz en Mohamed Salah verzorgden de doelpuntenproductie. Het is de tweede Premier League-zege voor Slot, die zijn team in de eerste speelronde al naar een overwinning op Ipswich Town leidde.

Ryan Gravenberch kreeg een basisplek op het middenveld naast Alexis Mac Allister en Dominik Szoboszlai. Ook Virgil van Dijk deed mee vanaf het eerste fluitsignaal, terwijl Cody Gakpo genoegen moest nemen met een reserverol.

Mark Flekken stond zoals gebruikelijk onder de lat bij Brentford. Kersverse aanwinst Sepp van den Berg zat ook al bij de wedstrijdselectie, maar manager Frank Thomas hield de Nederlander negentig minuten lang op de bank.

Liverpool begon uitstekend aan het duel, want nog voor het verstrijken van het eerste kwartier werd de openingstreffer al gevonden. De ploeg schakelde via Diogo Jota razendsnel om en de aanvaller bezorgde een dieptebal op maat bij Díaz. De vleugelspits rondde vervolgens af met een vernietigend schot: 1-0.

Nadien was er lange tijd een hoofdrol weggelegd voor Flekken, die zijn team meermaals op de been hield. Zo stopte hij in de twintigste minuut een gevaarlijke inzet van Andrew Robertson, terwijl laatstgenoemde enkele minuten na rust ook gestuit werd door de uitblinkende keeper.

Uiteindelijk moest Flekken in de zeventigste minuut toch capituleren. Szoboszlai veroverde de bal op de vijandige helft en bracht Díaz snel in stelling. De Colombiaan speelde direct door naar Salah, die met veel gevoel afrondde: 2-0.

In de slotfase kwam Gakpo nog binnen de lijnen voor Díaz, al kon de Nederlander zijn naam niet meer op het scorebord krijgen. Wel kwam hij in de buurt met een schot dat belandde op de lat.