Arne Slot heeft Erik ten Hag daags na zijn gedwongen vertrek bij Manchester United een hart onder de riem gestoken. De Liverpool-coach erkent dat het een grote teleurstelling is voor zijn collega, maar ziet hem op termijn weer aan de slag gaan bij een 'grote club'.

"Hij is een Nederlandse trainer, dus dat maakt het nog wat moeilijker, voor mij en voor andere Nederlanders", spreekt Slot uit op de persconferentie in aanloop naar bekerduel met Brighton & Hove Albion. "De eerste gedachten gaan altijd uit naar de persoon in kwestie."

"We doen dit werk allemaal, dus we weten dat het (ontslagen worden, red.) kan gebeuren. Maar als het dan gebeurt..."

"Ik ken hem ook een beetje en ik weet hoeveel moeite hij in zijn werk stopt. Als hij dan zulks nieuws te horen krijgt, is dat jammer", toont Slot medelij met zijn (ex-)conculega.

"Maar we weten, en zeker in Nederland weten we dit, hoe goed hij het heeft gedaan bij Ajax en dat hij hier (in Engeland, red.) twee prijzen heeft gewonnen. Dus we gaan hem in de nabije toekomst weer bij een grote club zien, denk ik", verwacht Slot dat Ten Hags carrière nog lang niet voorbij is. "Maar op het moment is het voor hem en zijn familie natuurlijk een grote teleurstelling."

Manchester United stuurde Ten Hag maandag de laan uit. Het verloren uitduel met West Ham United (2-1), waarin the Red Devils ogenschijnlijk meer verdienden, werd de laatste wedstrijd voor de Nederlander als hoofdtrainer van Manchester United.

Eerder dit seizoen kruisten Slot en en Ten Hag de degens op Old Trafford. Liverpool ging er met een afgetekende 0-3 zege vandoor, onder meer dankzij een sterk spelende Ryan Gravenberch.