Arne Slot kiest voor Bart Nieuwkoop als rechtsbuiten tegen AS Roma

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft de opstelling voor de return tegen AS Roma bekendgemaakt. De oefenmeester kiest ervoor om Bart Nieuwkoop op de rechtsbuitenpositie te posteren. Igor Paixão verhuist naar de linkerflank, waardoor Luka Ivanusec op de bank zit. De return in de tussenronde van de Europa League begint om 21:00 uur en is te zien op Veronica en ESPN 2.

Op doel en in de verdediging zijn er geen verrassingen waar te nemen. Timon Wellenreuther neemt de plek van de geblesseerde Justin Bijlow in. Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman vormen de defensie van de Rotterdammers. Beelen is andermaal de vervanger van de geblesseerde aanvoerder Gernot Trauner.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Ook op het middenveld kiest Slot ervoor om geen wijzigingen door te voeren. Mats Wieffer moet met Quinten Timber voor de controle zorgen, terwijl Calvin Stengs op 10 achter spits Santiago Gimenez terechtkomt. De geboren Argentijn wordt geflankeerd door Nieuwkoop (rechts) en Paixão (links).

Feyenoord leidde in de heenwedstrijd in De Kuip bij rust met 1-0 dankzij een rake kopbal van Paixão. Genoeg voor de zege bleek het echter niet. Romelu Lukaku maakte na rust gelijk en bezorgde Roma zo een vrij goede uitganspositie voor de return in Stadio Olimpico. Het wordt de vierde keer in relatief korte tijd dat beide clubs elkaar treffen.

"In alle vier de wedstrijden die we voorbije jaren tegen Roma hebben gespeeld, lag het heel dicht bij elkaar", vertelde Slot woensdag op de persconferentie. "Zij hebben nu het thuisvoordeel en we weten hoe sterk ze hier zijn, plus dat we met de 1-1 van vorige week niet de meest ideale uitgangspositie hebben. Dat betekent dat wij weer heel goed moeten zijn om er een gelijkwaardige wedstrijd van te maken."

Het wordt voor Slot zijn 36ste Europese wedstrijd als hoofdtrainer van Feyenoord. Daarmee passeert Slot Bert van Marwijk en wordt hij de trainer met de meeste Europese wedstrijden bij Feyenoord ooit. "Eerlijk gezegd had ik liever net als Van Marwijk een Europese prijs gewonnen met Feyenoord, maar dit vind ik ook heel mooi. Zeker omdat het in 2,5 jaar tijd is gerealiseerd." Van Marwijk leidde Feyenoord in 2002 naar Europese glorie door in de eigen Kuip de UEFA Cup-finale van Borussia Dortmund te winnen (3-2).

Roma-trainer Daniele De Rossi is op zijn hoede voor Feyenoord. "Als ze weer een beroep doen op de twee spelers die er niet bij waren in de heenwedstrijd, dan worden ze er alleen maar sterker op", doelt het clubicoon van de Romeinen op de terugkeer van Geertruida en Timber, die er in de heenwedstrijd niet bij waren. "Beide teams zijn echt elkaar gewaagd."

Opstelling AS Roma: Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Paredes, Pellegrini, Cristante; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko, Hartman; Wieffer, Timber, Stengs; Nieuwkoop, Gimenez, Paixão.

Bekijk AS Roma - Feyenoord live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties