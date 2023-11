Arne Slot: ‘Ik ben blij dat ik zelf niet met dit soort simpele analyses wegkom’

Maandag, 6 november 2023 om 20:06 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:30

Arne Slot gelooft niet dat Feyenoord door een mindere fase gaat in de Eredivisie. De Rotterdammers verloren met 2-1 van FC Twente en hadden een week later moeite met RKC Waalwijk, dat wel met 1-2 werd verslagen. Slot snapt tevens niet dat er kritisch wordt gesproken over Santiago Gimenez, die al twee wedstrijden droog staat bij Feyenoord.

"Dat we in mindere vorm steken of dat de spits in mindere vorm is, daar geloof ik niet zo in. Tegen FC Twente waren we niet goed. Tegen RKC kregen we heel veel kansen en dan is de uitslag van 1-2 te mager", wordt de Feyenoord-coach op het persmoment in aanloop naar het Champions League-duel met Lazio geciteerd door onder meer het Algemeen Dagblad.

"Dan komt er kritiek, dat is juist een compliment", verwijst Slot naar de kritische benadering in de diverse media en van sommige analisten in de afgelopen twee weken. "Ik hoor ook dat we slap zouden zijn gestart tegen RKC. Maar Giménez staat binnen een minuut alleen voor de keeper."

"Dat wordt dan in hapklare brokken geserveerd in analyses. En dat willen mensen ook zo. Maar ik ben blij dat ik zelf niet met dit soort simpele analyses wegkom", laat de coach van de Nederlandse Champions League-deelnemer duidelijk weten hoe hij denkt over het analistengilde.

Gimenez

Slot neemt het juist op voor de tegen RKC falende Gimenez. "Nou, dat is eigenlijk een compliment aan Gimenez, dat er nu al zoveel aandacht wordt besteed aan het feit dat hij twee duels niet het net vindt", klinkt het in gesprek met De Telegraaf.

"Ik heb wel gesproken met Santi, maar niet specifiek over de Panenka. Ik praat met andere spelers ook als het even wat minder gaat. Maar zit Santi in een mindere fase als hij twee keer niet scoort?"

De oefenmeester van Feyenoord eist wel van Gimenez dat hij tegen Lazio een voortrekkersrol vervult en ook als zijn ploeg niet in balbezit is het vuile werk niet schuwt. "Maar ik verwacht dat hij hard werkt, en dan zullen de doelpunten ook weer komen", klinkt het hoopvol. Gimenez scoorde thuis tegen Lazio (3-1 winst) tweemaal, zijn eerste twee goals in de Champions League.

Wieffer

Mats Wieffer ontbrak tegen RKC wegens ziekte, maar Slot verwacht dat de middenvelder dinsdag start tegen Lazio. "Mats voelt zich inmiddels een stuk fitter dan afgelopen zaterdag. Ik heb daarom alle reden om aan te nemen dat hij morgen (dinsdag, red.) kan spelen. Maar hij gaat wel vanavond pas weer voor het eerst meetrainen, dus we moeten die training nog wel afwachten", aldus Slot, die sowieso uitsluit dat Gernot Trauner een basisplaats krijgt.