‘Feyenoord gaat mogelijk aankloppen bij Liverpool en Slot voor middenvelder’

Fábio Carvalho geniet belangstelling van Feyenoord, zo schrijft journalist Andy Jones in een uitgebreide analyse over Liverpool namens The Athletic. De 21-jarige Portugees keert deze zomer terug op Anfield na een uitleenbeurt aan Hull City. Indien Carvalho manager Arne Slot niet weet te overtuigen, ligt een (tijdelijke) uittocht voor de hand.

Volgens de Engelse sportwebsite heeft Feyenoord interesse getoond in Carvalho, van wie het scoutingsteam gecharmeerd zou zijn. De 21-jarige Portugees, die als aanvallende middenvelder én op de flanken uit de voeten kan, ligt nog tot medio 2027 vast op Anfield. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 14 miljoen euro.

Slot is zaterdag begonnen aan zijn klus in Liverpool. De nieuwbakken manager van the Reds gaat Carvalho binnenkort eerst verwelkomen op de training, alvorens een besluit wordt genomen over zijn toekomst. In dat geval zal ook bepaald worden of Carvalho opnieuw uitgeleend wordt, of dat Liverpool hem definitief van de hand doet.

Carvalho groeide op in Portugal, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot bij Benfica. Via Balham FC belandde de jeugdinternational op jonge leeftijd bij Fulham. Daar brak Carvalho door, om na 44 officiële duels (12 doelpunten en 8 assists) verkocht te worden aan Liverpool.

De Engelse grootmacht telde bijna 6 miljoen euro neer voor Carvalho, die in de hoofdmacht van Liverpool nog niet wist te overtuigen. In 21 officiële wedstrijden was de rechtspoot 3 keer trefzeker.

Het afgelopen seizoen begon Carvalho op huurbasis bij RB Leipzig, maar in Duitsland slaagde hij er niet in te imponeren. Na 15 optredens zonder doelpuntenbijdrages werd Carvalho teruggestuurd door die Roten Bullen.

Begin januari stalde Liverpool Carvalho in het Championship, waar hij zijn vorm wist te herpakken. Het toptalent speelde 20 officiële wedstrijden namens Hull City, waarin hij goed was voor 9 doelpunten en 2 assists.

