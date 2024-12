Arne Slot: 'Hij is al lang niet meer de speler van toen ik nog bij Feyenoord zat'

Hij is inmiddels al een half jaar weg, maar Arne Slot praat nog altijd met veel lof over Feyenoord. Bij Liverpool gaat het de succestrainer alleraardigst voor de wind, maar ook zijn Rotterdamse voormalig werkgever maakt een positieve ontwikkeling door, zo oordeelt Slot in gesprek met het Algemeen Dagblad.

In een uitgebreid vraaggesprek met Mikos Gouka merkt de journalist op dat Slot de naam van Feyenoord vaak in zijn mond neemt. "Ik heb in het verleden nooit voortdurend dingen willen zeggen die goed overkomen bij de supporters", deelt de keuzeheer van de Engelse koploper zijn gedachtegang.

"Dat vond ik er dan echt te dik bovenop liggen. Maar de mensen daar, de club, de supporters, het stadion, het waren drie prachtige jaren", spreekt Slot met veel waardering. "Iedereen was zo goed voor mij en mijn familie en de waardering was groot. Ja, daar doe je het ook voor als trainer. Alleen komt het zo slijmerig over en daar hou ik niet van."

Ook voor zijn opvolger steekt Slot de loftrompet. "Wat ik knap vind van Brian Priske is dat hij jonge spelers als Antoni Milambo, Givairo Read en Gjivai Zechiël echt doorontwikkelt. Ze hebben in mijn periode voorzichtig de eerste stappen gezet, maar Milambo is al lang niet meer de speler van toen. Hij is veel verder."

Milambo debuteerde in augustus 2021 onder Slot voor Feyenoord. In het Conference League-voorrondeduel met FC Luzern (3-0 winst) kwam de toen zestienjarige middenvelder een kwartiertje voor tijd binnen de lijnen voor Guus Til, waarmee hij de jongste speler namens de Stadionclub ooit werd.

Hij werd vanaf dat moment gezien als megatalent en Milambo dacht, naar eigen zeggen, dan ook dat de wereld aan zijn voeten lag. Zijn echte doorbraak bleef vervolgens lange tijd uit en dus begon men te twijfelen aan zijn potentie.

Dit seizoen onder Brian Priske laat Milambo eindelijk zien wat zo lang van hem verwacht werd op Varkenoord. De geboren Rotterdammer is nog amper weg te denken uit de Feyenoord-basis, met zijn superwedstrijd bij Benfica (1-3) in de Champions League als piekmoment.