Arne Slot heeft verrassende basisplaats in petto; Ivanusec op de bank

Zondag, 12 november 2023 om 15:36 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 15:39

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met AZ bekendgemaakt. De trainer van de Rotterdammers voert twee wijzigingen door ten opzichte van de midweekse wedstrijd tegen Lazio. Alireza Jahanbakhsh keert terug in het elftal, waardoor Calvin Stengs op de nummer tien positie speelt en Luka Ivanusec op de bank begint. Daarnaast is Bart Nieuwkoop nog niet voldoende hersteld van zijn blessure, waardoor Gernot Trauner terugkeert in de basisformatie. Het duel in De Kuip begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Justin Bijlow staat onder de lat bij de regerend landskampioen. Vanwege de afwezigheid van Nieuwkoop schuift Lutsharel Geertruida door naar de rechtsbackpositie. Trauner vormt met Dávid Hancko het centrum, terwijl Quilindschy Hartman aan de linkerkant staat opgesteld.

Mats Wieffer behoudt zijn plek op het middenveld. Stengs completeert met Quinten Timber de middelste linie van de Rotterdammers. Voorin staat Jahanbakhsh op de rechterflank geposteerd, waar Igor Paixão vanaf de linkerflank voor gevaar moet stichten. Santiago Gimenez staat in de spits.

Een prachtige dag voor Bijlow zaterdag, toen bekend werd dat hij zijn contract met een jaar had verlengd. De goalie ligt nu tot medio 2026 vast in Rotterdam-Zuid. “Ik ben trots en dankbaar dat de club het vertrouwen in mij uitspreekt", liet hij weten op de clubwebsite. "De weg die we met Feyenoord in zijn geslagen de laatste twee jaar is denk ik heel goed geweest voor mijn ontwikkeling."

"Daarnaast heb ik er nooit een geheim van gemaakt dat Feyenoord mijn club is, dus als ik mag verlengen is dat een heel mooi iets voor mij." Bijlow weet dat Feyenoord momenteel niet zijn beste fase van het seizoen kent. Tegen FC Twente en Lazio werd er verloren, terwijl het duel met RKC Waalwijk ternauwernood werd gewonnen. Een overwinning is vereist om geen verdere schade op te lopen in de strijd om het kampioenschap.

AZ speelde een respectabele wedstrijd tegen Aston Villa, maar stond desondanks met lege handen na afloop van de ontmoeting in de Conference League. Pascal Jansen vergeleek Feyenoord in gesprek met het Algemeen Dagblad al met Villa. ''Want Feyenoord staat ook bekend om het spelen met een hoge intensiteit zoals een wedstrijd tegen een Premier League-club als Aston Villa er ook één is met een hoge intensiteit. Laat duidelijk zijn dat je heel goed moet zijn om Feyenoord te bestrijden.''

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixão.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Martins Indi, Bazoer, Møller Wolfe; De Wit, Clasie, Mijnans; Sadiq, Pavlidis, Van Bommel