Arne Slot haalt plots Rafael van der Vaart aan tijdens persconferentie van Liverpool

Arne Slot heeft vrijdag vooruitgeblikt op het treffen van zijn Liverpool met Tottenham Hotspur komende zondag. De Nederlandse manager had daarbij hele fraaie woorden over voor de aanstaande opponent en diens manager, Ange Postecoglou.

De Australische manager leidde zijn ploeg donderdagavond naar een spectaculaire overwinning op Manchester United. Na een ware thriller van een wedstrijd stond na (iets meer dan) negentig minuten voetbal een 4-3 eindstand op het scorebord.

Zodoende bekerde Spurs door naar de halve finale van de EFL Cup, waar de Londenaren gekoppeld werden aan het Liverpool van Slot. De voormalig manager van SC Cambuur, AZ en Feyenoord reageerde vrijdag op die aanstaande halve finale, die in januari wordt afgewerkt.

"Een interessante loting", aldus de manager, die toen ontbrandde in een lofzang over de opponent van komend weekend. "Ik moet ze de credits geven. Ik kom uit Nederland maar keek vroeger veel naar ze bij Match of the Day", zo verwijst hij naar het legendarische Engelse voetbalprogramma.

"Dan denk ik snel aan spelers als David Ginola, Paul Gascoigne, Glenn Hoddle en meer recentelijk Luka Modric en voor mij, Rafael van der Vaart en Gareth Bale", staat Slot stil bij onder meer de kwaliteiten van zijn landgenoot.

"Tottenham heeft altijd voor een bepaald merk voetbal gestaan, hebben een bepaalde identiteit en ik denk dat Postecoglou ze die identiteit compleet teruggeeft", is de 46-jarige coach complimenteus voor zijn collega, van wie hij hoopt dat hij snel tastbaar succes brengt naar het Tottenham Hotspur Stadium.

"Het is elke keer een plezier om naar ze te kijken. Soms vallen de resultaten wat tegen, maar zij waren - net als wij - de ploeg die Manchester City domineerde. Het is geweldig werk wat Ange levert en ik hoop heel erg dat ze een trofee winnen dit seizoen."

Maar dan wel eentje waar Slot niet óók voor strijdt. Dan blijft er eigenlijk maar één mogelijke prijs over: de Europa League. "Maar niet de League Cup", voegt de manager er snel aan toe. Het leidt tot tot gelach vanuit de perszaal.

"Ik ben compleet fan van zijn team voor de Europa League-winst. Mensen hebben het altijd alleen maar over prijzen, maar zijn manier van voetbal is zoveel belangrijker. Als hij dat kan combineren met het winnen van een titel, zou dat zo goed zijn voor het voetbal in zijn algemeenheid", vervolgt Slot.

"Dan kunnen mensen stoppen met zeggen dat zijn speelstijl te aanvallend is om prijzen te winnen", wijst Slot de criticasters van Postecoglou terecht. "Hoe kan je nou in hemelsnaam te aanvallend voetbal spelen?", besluit hij vragend.