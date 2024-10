Arne Slot haalt oude bekende van Feyenoord naar Liverpool

Arne Slot haalt met Roderick van der Ham een oude bekende weg bij Feyenoord, zo meldt het Algemeen Dagblad. De video-analist van de Rotterdammers staat op het punt om de overstap te maken naar Liverpool.

Slot werkte bij Feyenoord twee seizoenen samen met Van der Ham, die in 2022 overkwam van Heracles Almelo. Daarvoor was de video-analist werkzaam bij RKC Waalwijk, NAC Breda en Oranje O19.

Van der Ham ondersteunt de technische staf van Feyenoord onder meer tijdens wedstrijden met videobeelden. De analist zit op de tribune om ervoor te zorgen dat de coaches in de rust en na afloop in de kleedkamer beelden kunnen laten zien.

Slot maakte afgelopen zomer de overstap van Feyenoord naar Liverpool. Daarbij nam de succescoach zijn assistent Sipke Hulshoff mee van De Kuip naar Anfield.

Feyenoord heeft te maken met meer wisselingen in het personeelsbestand. Zo vertrok Head of Performance Leigh Egger onlangs bij de club om aan de slag te gaan in de technische staf bij het nationale elftal van zijn vaderland Australië.

Daarnaast gaat Feyenoord op zoek naar een nieuwe hoofdscout. Het contract van Christos Akkas is door algemeen directeur Dennis te Kloese niet verlengd, zo meldde het AD dinsdag. De 32-jarige Griek was sinds 2021 werkzaam in De Kuip, eerst als scout en sinds een jaar als hoofdscout.