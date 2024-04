Arne Slot gaat vlak voor Fortuna Sittard - Feyenoord in op interesse in Vaessen

Arne Slot ziet het 'bijna als cadeautje' dat zijn ploeg het in deze fase van het seizoen mag opnemen tegen Fortuna Sittard. Dat bedoelt de trainer als compliment. "Dan weet je dat als je hier komt met het idee om rustig te voetballen, dat je dat dan verkeerd inschat", zo verklaart de trainer van Feyenoord kort voor de aftrap bij ESPN. Bovendien laat de oefenmeester doorschemeren dat de naam van Etiënne Vaessen nog niet concreet leeft in Rotterdam.

Van onderschatting is bij Feyenoord absoluut geen sprake. Daar waakt Slot wel voor. "Het is vooral een hele belangrijke wedstrijd in de strijd om plek twee, dus daarom willen we vandaag ontzettend graag winnen."

Daarom is Slot juist blij dat het Fortuna treft. Hij complimenteert daarbij vooral collega Danny Buijs, die met zijn spelopvatting altijd een moeilijk te bespelen ploeg formeert, weet ook de trainer van Feyenoord.

Ook met Bas Nijhuis, die doorgaans veel door laat gaan en 'mannelijk' voetbal hanteert, is Slot daarom in zijn nopjes. "Dan is het bijna een cadeautje dat je tegen het Fortuna van Danny Buijs speelt en Nijhuis als scheidsrechter hebt", glimlacht de oefenmeester.

"Dan weet je dat, met de type spelers die ze hebben, als je hier komt met de gedachte dat het even lekker rustig voetballen is, je het verkeerd inschat. Ik hoop dat ze voldoende doorhebben dat het een wedstrijd is waar ze heel scherp moeten zijn."

Keepersgilde

Tenslotte komt in het interview het keepersbestand van Feyenoord ter sprake. Slot kiest ervoor om Timon Wellenreuther de voorkeur te geven boven de herstelde Justin Bijlow. Dat deelde hij laatstgenoemde mee in een persoonlijk gesprek.

Omdat er de nodige interesse is in Wellenreuther, waaronder van PSV, dook afgelopen week de naam van Etiënne Vaessen op in Rotterdam-Zuid. Slot zag het ook. Voor het eerst.

"Ook voor mij was het nieuw toen ik de naam van Etienne Vaessen las. Maar dat wil niet zeggen dat onze scouting niet een keer op de tribune heeft gezeten daar", blijft Slot cryptisch over de toekomst van de RKC-doelman.

