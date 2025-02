Arne Slot komt met zijn Liverpool komende zondag in actie tegen Wolverhampton Wanderers. Op Anfield wordt om 15.00 uur afgetrapt. Op het persmoment voorafgaand aan het duel wordt de Nederlandse oefenmeester gevraagd naar de belangrijkste speler van Wolverhampton, Matheus Cunha.

Wolves maakt geen goed seizoen door. De ploeg staat momenteel zeventiende in de Premier League en staat slechts twee punten boven de degradatiestreep.

Toch is er één lichtpuntje bij de club dit seizoen: Matheus Cunha. De 25-jarige Braziliaan maakte twaalf doelpunten en gaf vier assists in 25 wedstrijden voor the Wolves.

De voormalig speler van onder meer Atlético Madrid heeft een waarde van vijftig miljoen euro en een contract tot medio 2029. Op de persconferentie wordt Slot gevraagd hoe hij denkt Cunha af te zullen stoppen komende zondag.

“Hij is een speler die ik altijd noem als ik de Premier League vergelijk met de Eredivisie”, begint Slot aan zijn antwoord. “Als je naar de Eredivisie kijkt is er geen speler van de club die zeventiende staat die meekan bij Ajax, PSV of Feyenoord.” RKC Waalwijk bezet momenteel de zeventiende plaats in de Nederlandse competitie.

“Maar hier in Engeland is dat anders. Ik denk dat Cunha zeker goed genoeg is om bij de top van de competitie te spelen. Daarom is het ook veel moeilijker om hier van de nummer zeventien te winnen dan dat het in Nederland is.”

Eerder dit seizoen stonden Wolverhampton en Liverpool ook al tegenover elkaar op Molineux. Toen trokken the Reds uiteindelijk dankzij een penalty van Mohamed Salah aan het langste eind: 1-2.