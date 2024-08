Arnaut Danjuma scoort na Atlético ook tegen Sevilla en wint diep in blessuretijd met Villarreal

Arnaut Danjuma is uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen in LaLiga. De 27-jarige Oranje-international maakte in het uitduel met Sevilla na nog geen twee minuten de 0-1. Het was de opmaat voor de zege die er wegens de gelijkmaker van Dodi Lukébakio lange tijd niet leek te komen. Vlak voor tijd maakte Ayoze Pérez er met een rake knal toch nog 1-2 van.

Danjuma was in de eerste speelronde al goed voor een treffer de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (2-2) en dus reisde de in Lagos geboren aanvaller met vertrouwen naar Sevilla. In Ramón Sánchez Pizjuán tekende hij al binnen twee minuten voor de 0-1. Danjuma schatte een heerlijke steekpass van Álex Baena op waarde en bleef oog in oog met Sevilla-goalie Ørjan Nyland kalm: 0-1.

Sevilla, waar Lucas Ocampos in de basis begon en Chidera Ejuke en Nemanja Gudelj een reserverol toebedeeld kregen, sloeg in de zesde minuut van de blessuretijd van de eerste helft keihard toe. Ocampos gaf de bal heerlijk mee aan Lukébakio, die de bal eenmaal liet stuiteren en vervolgens met een poeier het net vond: 1-1.

Na rust kwamen beide ploegen dicht bij de voorsprong. Zo redde Villarreal-goalie Diego Conde, de opvolger van de naar Chelsea vertrokken Filip Jørgensen, fraai op een poging van Isaac Romero. Conde had ook een antwoord in huis op een vrije trap van Saúl Ñíguez. Aan de andere kant zag Santi Comesaña een rake volley worden afgekeurd wegens buitenspel.

Het leek bij 1-1 te blijven, totdat Pérez vlak voor tijd en tegen de verhouding in keihard toesloeg. Een voorzet kwam per toeval perfect voor zijn voeten en schoot diep in blessuretijd raak. Zodoende boekt Villarreal in extremis zijn eerste zege van het seizoen: 1-2.