Armetierig Lazio krijgt vier dagen na zege op Ajax ongekend pak slaag van Inter

Lazio is terug op aarde. De Romeinen waren vier dagen na de 1-3 overwinning op Ajax in de Europa League volstrekt kansloos tegen Inter: 0-6. Denzel Dumfries pikte na rust een doelpunt mee voor de bezoekers uit Milaan, die derde staan in de Serie A met 34 punten. Koploper Atalanta verzamelde drie punten meer tot dusver, maar had daar wél een wedstrijd méér voor nodig.

Het duurde wel tot de slotfase van de eerste helft voordat Inter de ban brak in het Stadio Olimpico. De mee opgekomen Stefan de Vrij schoot van dichtbij raak uit een hoekschop, maar dat doelpunt bleek niet geldig te zijn. Uit een check van de VAR bleek Nicolò Rovella hands te hebben gemaakt, waardoor de bal op de stip kwam te liggen.

Hakan Calhanoglu legde aan en schoot onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek. Een minuut voor het rustsignaal nam Inter het initiatief in Rome nog steviger in handen. De onvermoeibare Dumfries gaf vanaf rechts voor op Federico Dimarco, die van binnen het strafschopgebied de 0-2 binnenknalde. Een comfortabele voorsprong dus halverwege voor Inter, dat na de hervatting niet meer te houden was.

In de 51ste minuut dacht Nicolò Barella niet na en knalde hij de bal van net buiten de zestien kiezelhard in de linkerbovenhoek: 0-3. Slechts twee minuten later anticipeerde Dumfries op een voorzet die het strafschopgebied binnenzeilde, om vervolgens na een fraaie sprong de 0-4 tegen de touwen te koppen. Verbijstering alom bij de spelers en fans van Lazio, zeker na de euforie rondom de Europese overwinning op Ajax.

De ingevallen Carlos Augusto richtte een kwartier voor het einde nóg meer schade aan voor Lazio door de vijfde Milanese treffer aan te tekenen. Inter speelde na rust bijzonder indrukwekkend en zag het aanvallende spel beloond worden met een reeks aan doelpunten.

Veel supporters van Lazio verlieten in de slotfase van het doelpuntrijke duel met grote teleurstelling en verslagenheid het stadion in de Italiaanse hoofdstad. Ondertussen probeerde de thuisclub om niet nóg meer doelpunten te incasseren, maar het gebroken Lazio slaagde niet in die missie.

In de slotminuut van het eenzijdige duel in Rome bepaalde Marcus Thuram de eindstand op 0-6. Een heerlijke maandagavond dus voor Inter, dat donderdag in de achtste finale van de Coppa Italia aantreedt tegen Udinese.