‘Appje toont aan: Steijn vroeg tóch zelf aan Mislintat om late aankoop’

Donderdag, 28 september 2023 om 16:22 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:52

Maurice Steijn blijkt weldegelijk in ieder geval enige inspraak te hebben gehad in het aankoopbeleid bij Ajax. De trainer van de Amsterdammers wilde eind augustus aanvankelijk liever Nicolás Tagliafico terughalen, maar deed toen dat niet mogelijk was zélf het verzoek om Borna Sosa als alternatief binnen te brengen. Dat blijkt uit appverkeer tussen Steijn en Sven Mislintat, dat in handen is van Ajax-transfergoeroe Gerjan Hamstelaar, die zijn pseudoniem inmiddels heeft omgedoopt tot Klerry Hunstra.

De Deadline Day-transfer van Sosa, die overkwam van VfB Stuttgart, is omgeven door vraagtekens. De NOS onthulde dat de inmiddels ontslagen directeur Mislintat aan Sosa liet weten dat hij alleen naar Ajax kon indien hij op het allerlaatste moment van zaakwaarnemer zou switchen. Dat deed Sosa, die via agent Arthur Beck naar Ajax kwam. Beck blijkt drie procent van de aandelen te bezitten van Matchmetrics GmbH, een databureau waarvan Mislintat grootaandeelhouder is. Naar aanleiding daarvan startte Ajax een onderzoek naar alle transfers van Mislintat. De club wil weten of er sprake is van belangenverstrengeling.

Steijn werd vorige week na de Europa League-wedstrijd tegen Olympique Marseille (3-3) op de persconferentie gevraagd of Sosa uit zijn koker kwam. "Sven is met Sosa aangekomen, zeker. Wij hebben wel aangegeven dat we het een goede speler vonden", aldus Steijn. De coach liet daarbij in het midden dat hijzelf op 31 augustus, na de persconferentie van ontluisterende return in de play-offs van de Europa League tegen Ludogorets (0-1 verlies), om Sosa heeft gevraagd in een appje aan Mislintat. De informatie over het appje komt van Hamstelaar en wordt bevestigd door Voetbal International.

Steijn wilde aanvankelijk Tagliafico hebben, zo bevestigt ook het Algemeen Dagblad. Mislintat deed op Steijns verzoek navraag bij de linksback van Olympique Lyon, die geen salaris wilde inleveren. Tagliafico zou het dubbele verlangen van het jaarloon dat Sosa opstrijkt in Amsterdam. Mislintat begon met de opdracht om te snijden in de salarishuishouding en vond Tagliafico daarom te duur.

Op 31 augustus, kort na de nederlaag tegen Ludogorets, besloot Steijn om een appje te sturen naar Mislintat. De trainer van Ajax vroeg of Sosa op Deadline Day alsnog binnengehaald kon worden. Mislintat had de naam van de Kroatische linksback als eerst laten vallen binnen Ajax, maar ook Steijn wilde hem dus op het allerlaatst graag hebben. De coach droeg daarbij de vrijgekomen salarissen van Davy Klaassen (Internazionale) en Francisco Conceição (FC Porto) als budget aan.

Steijn appte Mislintat dat hij met Jorrel Hato en Gaston Ávila slechts twee goede opties voor de posities van linkercentrale verdediger en linksback had. Daarmee serveerde de trainer van Ajax indirect Owen Wijndal (inmiddels verhuurd aan Royal Antwerp FC) en Anass Salah-Eddine af. Opmerkelijk genoeg verkoos Steijn afgelopen zondag tegen Feyenoord Salah-Eddine boven Ávila als invaller voor Sosa. "Dat was een bewuste sneer richting Mislintat", aldus Hamstelaar. Die avond werd de Duitse directeur ontslagen door Ajax.