‘Antony is de reden dat Erik ten Hag overhoop ligt met Jadon Sancho’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 21:13 • Jan Hoeksema • Laatste update: 22:36

De ruzie tussen Jadon Sancho en Erik ten Hag begon toen de trainer van Manchester United Antony naar de club haalde. Dat meldt Jacque Talbot, journalist van onder meer The Times en The Guardian, dinsdag op X. Ten Hag zou de Braziliaan behandelen als zijn 'favoriete kind'.

Sancho ligt al geruime tijd overhoop met de ex-trainer van Ajax. De Engelsman werd in september vanwege tegenvallende prestaties op de training buiten de selectie van United gehouden door Ten Hag, waarna Sancho op sociale media openlijk kritiek uitte naar de manager. Sindsdien is de buitenspeler persona non grata bij United.

Zolang Sancho weigert zijn excuses aan te bieden zal de situatie ook niet veranderen. Dat eerste wil de aanvaller echter niet doen en nu lijkt duidelijk te worden waarom. De 23-jarige flankspeler is ervan overtuigd dat Ten Hag Antony als zijn lievelingetje beschouwt.

De Braziliaanse aanvaller, waar de coach ook al mee samenwerkte bij Ajax, krijgt volgens Sancho steevast de voorkeur, ongeacht hoe goed Antony speelt of hoeveel fouten hij maakt. De transfer van de linkspoot naar United zou dan ook het startschot van het conflict tussen Sancho en Ten Hag zijn geweest.

Verder meldt Talbot dat Sancho momenteel niet fit is. Eerder werd ook door BILD naar buiten gebracht dat de Engelsman in zijn tijd bij Borussia Dortmund al moeite had met zijn conditie op peil te houden en goed te zorgen voor zijn eigen lichaam.

Daarnaast zou United afgelopen transferzomer dichtbij een vertrek van Sancho zijn geweest. Laatstgenoemde stond in de belangstelling van een of meerdere clubs uit Saudi-Arabië, maar de interesse kwam te laat op gang om een deal rond te krijgen.

The Red Devils hopen echter binnenkort alsnog afscheid te kunnen nemen van hun probleemkind. De eerste kans hierop is de komende winterse transferperiode, waarin Sancho wellicht op huurbasis kan vertrekken.