Anthony Martial landt woensdagavond en gaat opvallende transfer afronden

Anthony Martial gaat zijn carrière vervolgen bij AEK Athene. De Griekse topclub maakt woensdagochtend bekend dat de 28-jarige Fransman om 20:40 uur arriveert op luchthaven Eleftherios Venizelos. De verwachting is dat Martial een behoorlijk warm welkom in Athene gaat krijgen.

De supporters van AEK kunnen niet wachten op de komst van Martial, die al sinds begin juli zonder club zat na zijn vertrek bij Manchester United. Een dezer dagen gaat de dertigvoudig international van Frankrijk tekenen bij de Griekse koploper.

In de afgelopen maanden werd Martial onder meer gelinkt aan Galatasaray, Juventus en Flamengo. De pijlsnelle spits kiest echter voor een avontuur bij de dertienvoudig landskampioen van Griekenland.

De vlucht van Martial naar Athene is inmiddels geboekt. Woensdagavond arriveert de Franse superster in Griekenland, waarna enkel een medische keuring hem nog kan scheiden van een dienstverband bij AEK.

Volgens de Griekse berichtgeving gaat Martial zich voor drie seizoenen aan AEK verbinden. In Athene gaat hij tot medio 2027 liefst 3,5 miljoen euro per jaar opstrijken. Daarmee wordt hij de duurste speler in de selectie van AEK.

AEK is momenteel koploper in de Griekse competitie, met tien punten uit vier duels. In Europa is de club dit seizoen niet actief, nadat het Armeense FC Noah in de derde voorronde van de Conference League verrassend te sterk was.

Martial, die sinds 2015 voor Manchester United speelde, kampte de laatste twee seizoenen regelmatig met blessureleed. Daardoor kon manager Erik ten Hag niet altijd een beroep op hem doen. De aanvaller, die zowel uit de voeten kan als spits en als vleugelspeler, kwam uiteindelijk tot 317 optredens voor Manchester United. Daarin scoorde Martial 90 keer en was hij goed voor 47 assists.