Andries Noppert trekt keiharde conclusie na afgang tegen Feyenoord

Zondag, 17 september 2023 om 09:31 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:10

Andries Noppert hield zich zaterdag niet in na de 6-1 oorwassing van sc Heerenveen tegen Feyenoord in De Kuip. De doelman van de Friezen stelde onder meer dat er te weinig 'klootzakken' aanwezig zijn in de selectie van trainer Kees van Wonderen. Het povere Heerenveen leed in de vijfde speelronde van het nieuwe seizoen in de Eredivisie alweer de derde nederlaag en moet het voorlopig doen met een enigszins teleurstellende tiende plaats.

Noppert kon niet begrijpen dat Heerenveen zo belabberd aan de uitwedstrijd tegen Feyenoord begon. "Ik denk dat je heel erg naïef begint", zo klonk het na afloop in gesprek met verslaggever Pascal Kamperman van ESPN. "De eerste twintig minuten hadden we ons anders voorgesteld, maar als je met deze intentie de wedstrijd ingaat, dan maak je ze het wel heel erg makkelijk. Natuurlijk missen we bepaalde jongens, alleen wil dat niet zeggen dat je zo moet beginnen natuurlijk." Feyenoord stond binnen twintig minuten met 3-0 voor en wist na rust nog driemaal te scoren.

?? Andries Noppert legt de vinger op de zere plek na verliespartij. "We hebben te weinig klootzakken in ons team." — ESPN NL (@ESPNnl) September 16, 2023

Noppert spaarde zijn ploeggenoten niet na de veegpartij in Rotterdam-Zuid. "We hebben te weinig klootzakken in ons team", liet hij aan duidelijkheid niets te wensen over. "Je geeft de kansen veel te makkelijk weg en het was een soort grote speeltuin voor Feyenoord aan het worden. En dat is wel pijnlijk naar ons toe." Kamperman wilde tot slot nog weten wat Noppert zei na de 5-1 voor Feyenoord, toen hij de spelers van Heerenveen naar zich toeriep.

"Dat het op een gegeven moment wel een keer ophoudt, dat je als keeper alleen maar moet vissen. Dan wil je eigenlijk zeggen: '5-1 is genoeg, leg ze maar weg'. Maar dan krijg je de zesde ook nog om de oren", aldus Noppert, die ook nog kritisch naar zichzelf kijkt. "Als ik de doelpunten terug ga kijken, dan zal ik bij elk doelpunt zeggen dat ik iets anders had kunnen doen. Maar we waren vandaag als team gewoon niet goed genoeg. Dus we hebben nog veel stappen te zetten."