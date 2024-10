Andrés Iniesta (40) kondigt definitief afscheid als profvoetballer aan

Andrés Iniesta is niet langer profvoetballer. De legendarische middenvelder heeft middels een filmpje op zijn sociale mediakanalen zijn afscheid definitief aangekondigd, nadat eerder al berichten over zijn voetbalpensioen verschenen in Spaanse media.

Vorige week meldde Relevo namelijk dat Iniesta zijn afscheid zou gaan aankondigen. Het icoon van FC Barcelona zou op de achtste - refererend aan zijn rugnummer - dag van oktober zijn schoenen aan de wilgen hangen.

Een dag voor die officiële aankondiging post Iniesta alvast een emotionele video op zijn kanalen. "Het spel gaat verder", schrijft hij daarbij.

In de video komen meerdere trainers die Iniesta onder hun hoede hadden aan het woord. Zo spreken onder meer Vicente del Bosque, Luis Enrique en Louis van Gaal prachtige woorden over hun voormalig pupil uit.

Iniesta maakte gedurende zijn 22 jaar lange profcarrière vooral furore bij Barcelona. De sierlijke dribbelaar stamt voort uit La Masía, de machtige jeugdopleiding van de Catalanen, en debuteerde in 2002 onder Van Gaal.

Zestien jaar bij Barça zouden volgen, waarin Iniesta onderdeel was van de succesvolste periode uit de geschiedenis van de club. De tweebenige middenvelder won met Barcelona onder meer negen landstitels en vier Champions Leagues.

Iniesta nam in 2018 afscheid van Barcelona en avonturen bij het Japanse Vissel Kobe en Emirates Club uit de Verenigde Arabische Emiraten zouden volgen, alvorens hij afgelopen zomer zonder club kwam te zitten.

Als international van Spanje werkte Iniesta eveneens aan een status als legende. Met la Roja won hij twee EK's en een WK, met zijn winnende goal in de finale van 2010 tegen Nederland als absoluut hoogtepunt.