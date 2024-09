Anderson, voormalig Golden Boy van Manchester United, mogelijk de cel in

Anderson Luís de Abreu Oliveira, kortweg Anderson, is door de Braziliaanse rechtbank veroordeeld tot een celstraf van zes maanden. Dat melden diverse media uit zijn geboorteland. De inmiddels 36-jarige Braziliaan weigert vooralsnog om 50.000 euro aan alimentatie te betalen.

De in 2019 gestopte Anderson is deze week groot nieuws in Brazilië. De voormalig middenvelder is veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij 300.000 Braziliaanse real aan alimentatie, omgerekend zo’n 50.000 euro, niet heeft betaald.

Pas als Anderson besluit de kindertoeslag van 50.000 euro alsnog te betalen, ontloopt hij de gevangenisstraf van een half jaar. Het is vooralsnog onbekend of de voormalig superster hier financieel toe in staat is.

Anderson was begin dit jaar in verwachting van zijn negende kind en is volgens Engelse media niet altijd even verstandig met zijn geld omgegaan. Eerder werd hij beschuldigd van het witwassen van gigantische bedragen middels cryptovaluta.

In 2008 werd Anderson uitgeroepen tot Golden Boy, de prijs voor het grootste talent op de Europese velden. Eerder dat jaar won de achtvoudig international van Brazilië de Champions League met Manchester United.

In totaal speelde Anderson liefst 181 officiële wedstrijden als Red Devil. Daarin was de linkspoot goed voor 9 doelpunten en 20 assists. Na zijn tijd in Manchester keerde Anderson terug naar Brazilië, om zijn carrière vervolgens af te sluiten bij Adana Demirspor in de Turkse Süper Lig.

Inmiddels is Anderson nog steeds werkzaam bij Adana Demirspor. Eind augustus 2020 werd hij aangesteld als assistent-trainer en dat is blijkbaar goed bevallen. Anderson is daardoor nog altijd woonachtig in Turkije.