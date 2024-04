Ancelotti zet Camavinga verrassend genoeg op de bank tegen Bayern

Carlo Ancelotti heeft de opstelling van Real Madrid voor het treffen met Bayern München bekendgemaakt. Grootste verrassing is de reserverol van Eduardo Camavinga. De heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League begint om 21:00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Select.

Andriy Lunin verdedigt het doel van Real Madrid. De Oekraïner heeft de concurrentiestrijd gewonnen van Kepa Arrizabalaga en was in de vorige ronde tegen Manchester City de held in de strafschoppenserie.

In de achterhoede is er geen plek voor de van een knieblessure herstelde Éder Militão, die afgelopen vrijdag tegen Real Sociedad (0-1 winst) voor het eerst sinds 12 augustus weer aan de aftrap verscheen. Hij begint op de bank.

Het hart van de verdediging wordt gevormd door Antonio Rüdiger en Nacho. De backposities worden ingenomen door Lucas Vázquez (rechts) en Mendy (links). Dani Carvajal is wegens een schorsing niet inzetbaar, al heeft Ancelotti met Vázquez een uitstekende vervanger in huis.

De 32-jarige back was onlangs tegen FC Barcelona één van de absolute uitblinkers. Mendy is hersteld van een spierblessure, die hem tegen Sociedad nog aan de kant hield.

Mede door de terugkeer van Mendy schuift Aurélien Tchouaméni door naar het middenveld. Eduardo Camavinga, die tegen Manchester City twee keer de volledige wedstrijd in actie kwam, moet genoegen nemen met een plek op de bank.

Tchouaméni wordt op het middenveld bijgestaan door Toni Kroos en Federico Valverde. Voorin zijn er geen verrassingen waar te nemen. Valse spits Bellingham ziet Vinícius Júnior en Rodrygo naast zich staan. Bellingham en Rodrygo kwamen wegens ziekte niet in actie tegen Sociedad, maar zijn er weer bij voor de ontmoeting in München.

Voor Ancelotti wordt het treffen met Bayern een bijzondere. De Italiaan stond tussen 2016 en 2017 ruim een jaar aan het roer in de Allianz Arena. Ancelotti won met Bayern eenmaal de landstitel en tweemaal de Duitse Supercup.

“München is een prachtige, fantastische stad", vertelde Ancelotti op de persconferentie. "Helaas heb ik altijd moeite gehad om Duits te leren. Mijn zoon had wat dat betreft meer geluk, hij spreekt het heel goed. Het spijt me te moeten zeggen dat ik er veel van ben vergeten."

Opstelling Bayern München: n.n.b.

Opstelling Real Madrid: Lunin; Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Kroos, Valverde; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Júnior.

Bayern München - Real Madrid: Winst Bayern München Gelijkspel Winst Real Madrid Stem Bayern München - Real Madrid: Winst Bayern München 33% Gelijkspel 17% Winst Real Madrid 50% Totaal aantal stemmen: 30 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties