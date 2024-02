Analisten adoreren Nederlander: ‘Beetje Messi-achtig, zo verschrikkelijk goed’

Giovanni van Bronckhorst en Jan Boskamp zijn diep onder de indruk van Xavi Simons, zo vertellen zij bij RTL 7 tijdens de voorbeschouwing op het knock-outduel tussen RB Leipzig en Real Madrid. De Nederlander presteert uitstekend bij de Duitsers en was van grote waarde in de groepsfase van de Champions League.

“Daarvoor ga je naar het stadion”, opent Boskamp zijn lofzang. Al snel worden beelden getoond van een wonderschone treffer van Simons. Tegen Rode Ster Belgrado (3-1) draait de technicus bij zijn man weg en schiet hij de bal op heerlijke wijze in de kruising.

??????????, XAVI SIMONS! ?? Met een héérlijke knal van afstand zet hij Leipzig op 2-0 tegen Rode Ster ??#ZiggoSport #UCL #RBLCZV pic.twitter.com/ixduMBREvt — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 25, 2023

“Kijk, dit vind ik ook zo mooi”, begeleidt Boskamp de beelden van het doelpunt van de Nederlander. “Uit stilstand, hop, weg. Hij kan zo verschrikkelijk goed voetballen.”

Boskamp herinnert zich dat hij een achtjarige Simons, toen nog spelend in de jeugd van FC Barcelona, voor de camera zag verschijnen bij Barça TV. “Hij kwam zo zelfverzekerd over, zo veel lef had hij in het voetbal en op hele jonge leeftijd ging hij al bij het eerste meetrainen.”

De studio concludeert dat daar al de bravoure van Simons zichtbaar is. “Maar het is soms ook een ettertje”, vervolgt Boskamp. “Dan wacht hij op je en dan kan ik me best voorstellen dat een speler hem een keer een pegeltje geeft.”

“Maar de acties die hij maakt, daaraan kan je zien dat hij met grote spelers heeft gespeeld, ook bij Paris Saint-Germain.” Dan worden de beelden van het doelpunt nog één keer getoond. Van Bronckhorst doet het doelpunt denken aan niemand minder dan Lionel Messi. “Een beetje Messi-achtig”, stelt hij.

De analisten buigen zich vervolgens over de vraag of Simons, die in de zomer weer terugkeert bij PSG, in Frankrijk niet gewoon een basisplaats verdient. "Ik denk dat die vlieguren maken bij PSV hem goed heeft gedaan", vindt Gio.

"Hij heeft een opleiding gehad bij FC Barcelona, bij Paris Saint-Germain met al die sterspelers getraind. Misschien dat het (een basisplaats bij PSG, red.) in de toekomst gebeurt." Boskamp sluit het in elk geval niet uit. "Daar (bij Leipzig, red.), een sterkere competitie, blinkt hij ook uit. Dat ventje kan zo goed voetballen", besluit de analist.

