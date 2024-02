Amsterdamse profvoetballer in de problemen: ‘Wekelijks iemand bedrogen’

De twintigjarige profvoetballer Divaio K. heeft in het afgelopen jaar meerdere jonge meisjes en vrouwen slachtoffer gemaakt van oplichting, zo schrijft Het Parool in een uitgebreid achtergrondverhaal. De centrumspits, die zijn jeugdopleiding genoot bij ADO Den Haag, FC Utrecht en Vitesse, deed zich voor als promotor die kaartjes of gastenlijstplekken kon regelen voor feesten, festivals en concerten, om vervolgens niet te leveren.

Een woordvoerder van de Chicago Social Club en Jimmy Woo vertelt tegenover de Amsterdamse ochtendkrant meer over de problematiek. “We hebben wekelijks vrouwen aan de deur, omdat Divaio K. ze iets beloofd heeft." Ook de Amsterdamse Supperclub heeft last van deze praktijken.

K. bood zichzelf in oktober vorig jaar aan om feesten te promoten, in ruil voor gastenlijstplekken. Volgens de woordvoerder ging dat al snel mis. “We ontvingen berichten van vrouwen die naar eigen zeggen op de gastenlijst zouden staan volgens K. en daar ook geld voor hadden betaald, maar er niet op stonden.”

De Amsterdamse club besloot direct actie te ondernemen. “We hebben hem daarop aangesproken. Hij zei dat hij het zou oplossen, maar we hebben wel direct besloten niet meer met hem samen te werken.”

Toch hebben de Amsterdamse nachtclubs nog wekelijks last van de problematiek die K. veroorzaakt. Wanneer de aanvaller door vrouwen wordt geconfronteerd, gebruikt hij iedere keer hetzelfde excuus. “Hij zou met het promoten gestopt zijn omdat hij zich ging ‘focussen op zijn voetbalcarrière’”, schrijft Het Parool.

K. teistert niet alleen de Amsterdamse nachtclubs. “Ook zegt hij kaartjes te hebben voor grote feesten en festivals zoals Awakenings, Mysteryland en concerten van Neo en Zara Larsson. Na betaling van een tikkie van vaak meer dan honderd euro ontvangen slachtoffers echter niets.”

Het aantal slachtoffers is groot. “Een WhatsAppgroep met (jonge) vrouwen die slachtoffer zijn geworden van K. heeft inmiddels meer dan veertig leden die uit heel Nederland komen. Velen denken dat dit nog maar het topje van de ijsberg is.” Volgens Het Parool heeft geen van de vrouwen nog aangifte gedaan.

Sinds 2019 stond K. enkel onder contract bij buitenlandse clubs. In Italië speelde hij voor Frosinone, in Portugal voor CF Estrela Amadora en in Denemarken bij Hellerup IK. Inmiddels zit K. al even zonder club, nadat zijn contract op Malta bij Gudja United FC begin juli ten einde kwam. K. zelf heeft het artikel van de krant ingezien, maar wilde geen reactie afgeven.

