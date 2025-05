Amorim loopt helemaal leeg over Manchester United: 'Interesseert me geen reet of we de finale winnen'

Ruben Amorim was na afloop van Manchester United - West Ham United (0-2 verlies) zeer hard voor zijn werkgever. De Portugese manager stelde dat het hem geen reet interesseert of zijn team de Europa League wint.

Manchester United verloor afgelopen zondag voor de zeventiende keer in de Premier League en daalde zo af naar zestiende plaats. Tomas Soucek en Jarrod Bowen deden Manchester United zondag de das om.

“Het ergste vind ik nog dat er totaal geen urgentie is bij alles wat we doen”, begon Amorim. “Er hangt een sfeer dat dit allemaal wel prima is, maar dit is niet oké.



“We verliezen gewoon het gevoel dat we een van de grootste clubs ter wereld zijn”, vervolgde Amorim. “Het moet niet normaal worden dat wij zomaar wedstrijden thuis op Old Trafford verliezen.”



“Ik schaam me dood dat we zestiende staan. En dat moet ook als je zestiende staat met deze club. Het is heel moeilijk voor mij om te accepteren”, aldus Amorim, die er volgens nog een schepje bovenop doet.



“De Europa League-finale van volgende week is totaal geen ding in de geschiedenis van deze club. Het interesseert me niet of wij die wedstrijd winnen. Onze problemen zijn, als we winnen, niet ineens verholpen.”



“We zullen in de zomer heel dapper moeten zijn op de transfermarkt. Als deze sfeer zo blijft, dan zullen we andere spelers de kans moeten geven. Ik maak me zorgen om de Champions League, als we de finale zouden winnen”, besluit Amorim.