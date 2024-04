Amin Younes (ex-Ajax) vindt na bijna een jaar nieuwe club om bij mee te trainen

Amin Younes houdt zijn conditie op peil bij Schalke 04 Onder 23. De Duitse vleugelaanvaller is momenteel transfervrij, nadat zijn contract bij het Saudische Al-Ettifaq vorig jaar zomer ontbonden werd.

Younes hoopt het voetbalgeluk in zijn geboorteland weer te hervinden. De nu 30-jarige aanvaller tekende in de zomer van 2022 bij Al-Ettifaq. In zijn eerste seizoen werd hij direct verhuurd aan FC Utrecht. In de zomer van 2023 besloot Younes te vertrekken bij zijn club, waarvoor hij uiteindelijk negen wedstrijden speelde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Net als andere clubs in de Saudi Pro League haalde Al-Ettifaq meerdere grote namen binnenboord, zoals Moussa Dembélé, Jack Hendry en Jordan Henderson. Daarnaast werd Steven Gerrard aangesteld als nieuwe trainer. De komst van de grote namen lijkt het vertrek van Younes bij Al-Ettifaq te hebben versneld.

"Zoals de media momenteel dagelijks kunnen zien, ondergaat de club, of eigenlijk de hele competitie, momenteel een volledige herstructurering en heb ik ook besloten om weer op zoek te gaan naar een nieuw avontuur", schreef Younes. "En dan zullen we zien waar en wanneer het volgende avontuur begint."

Dat avontuur ligt dus mogelijk in Gelsenkirchen, waar de regionale trots Schalke 04 het moeilijk heeft. Die Königsblauen staan momenteel dertiende in de 2. Bundesliga. Het gat naar nummer zestien Eintracht Braunschweig, dat nu virtueel de nacompetitie in moet, bedraagt slechts twee punten. Kaiserslautern, de nummer zeventien, heeft slechts drie punten minder dan Schalke.

Ook als Younes indruk weet te maken op de trainingen, zal hij de club dit seizoen in principe niet van dienst kunnen zijn. De inschrijftermijn voor nieuwe spelers is verlopen. Toch gloort er hoop. De spelersvakbond in Duitsland doet er alles aan om om de Duitse voetbalbond te overtuigen van een uitzonderingsgeval.

Younes is in Nederland vooral bekend van zijn periode bij Ajax. De Duitser met Libanese roots maakte vooral indruk in de Europa League-campagne van het seizoen 2016/17. Ajax reikte mede dankzij Younes tot de finale, waarin Manchester United te sterk bleek.

Met vier doelpunten en vier assists was Younes een belangrijke pion in de aanval van toenmalig trainer Peter Bosz. Zo maakte Younes in de return van de kwartfinale tegen Schalke 04 in verlenging de 3-2, nadat Nick Viergever de Amsterdammers even daarvoor een cruciale treffer had bezorgd. Younes speelde precies honderd wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 17 goals en 25 assists.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties