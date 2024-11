Amerikaanse president Joe Biden spreekt schande van geweld na afloop van Ajax - Maccabi tel Aviv

De Amerikaanse president Joe Biden heeft via X gereageerd op het geweld dat zich voltrok na afloop van het duel tussen Ajax en Maccabi tel Aviv. Biden walgt van hetgeen er gebeurde en spreekt zijn waardering uit voor de inzet van de relevante Nederlandse autoriteiten.

Het ging in de nacht van donderdag op vrijdag mis in Amsterdam na afloop van Ajax - Maccabi Tel Aviv (5-0). Op meerdere plaatsen in de stad werden Maccabi-supporters belaagd, mishandeld en met vuurwerk bekogeld en de Mobiele Eenheid (ME) moest meermaals optreden.

Volgens een persbericht van de Gemeente Amsterdam was het geweld specifiek gericht op Maccabi-supporters. "Ondanks de massale politie-inzet in de stad zijn er Israëlische supporters gewond geraakt. De omvang van incidenten, slachtoffers en aanhoudingen wordt nu in kaart gebracht."

"De Amsterdamse driehoek (burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie) staat in contact met onder meer de Nederlandse regering, de Israëlische ambassade en de Joodse gemeenschap in Amsterdam die zich grote zorgen maakt over de situatie", las het bericht.

"Deze uitbarsting van geweld richting Israëlische supporters gaat alle grenzen te buiten en is op geen enkele manier te verdedigen. Er is geen enkel excuus voor antisemitisch gedrag dat vannacht is vertoond door relschoppers die actief op zoek zijn gegaan naar Israëlische supporters om hen aan te vallen en te mishandelen. De driehoek roept alle slachtoffers op om zich te melden bij politie en aangifte te doen.

Reactie Biden

Biden heeft vrijdagavond gereageerd op de ongeregeldheden in Amsterdam. "De antisemitische aanvallen op Israëlische voetbalfans in Amsterdam zijn verachtelijk en doen denken aan donkere momenten in de geschiedenis waarin Joden werden vervolgd", schrijft de nu nog president op X.

"We zijn in contact geweest met Nederlandse en Israëlische autoriteiten en zijn dankbaar voor de inzet van de Nederlandse autoriteiten om de daders ter verantwoording te roepen. We moeten antisemitisme, waar ter wereld het ook opduikt, onvermoeibaar blijven bestrijden."