Amazon Prime klopt met excuses aan bij Arne Slot na onjuiste opmerking commentator

Amazon Prime heeft excuses aangeboden aan Arne Slot, zo weet The Athletic vrijdag te melden. De manager van Liverpool zou halverwege het Premier League-duel met Newcastle United (3-3) volgens commentator Dan Walker een bezoek hebben gebracht aan de scheidsrechterskamer, maar dat blijkt niet te kloppen.

Tijdens de uitzending van het duel merkte Walker in de rust op dat Slot naar arbiter Andy Madley was gelopen om verhaal te halen over gebeurtenissen in de eerste helft.

Liverpool stond op dat moment met 1-0 achter op St James’ Park en the Reds hadden al drie gele kaarten ontvangen van Madley. Volgens de commentator zou Slot het niet eens zijn geweest met een aantal beslissingen en zou hij verhaal zijn gaan halen. Dat blijkt niet te kloppen.

Amazon Prime heeft zich zodoende gebeld bij de club om excuses aan te bieden voor ‘het misverstand’. Liverpool heeft de excuses aanvaard een daarmee is de kous wat beide partijen betreft af.

Na afloop werd Newcastle-manager Eddie Howe gevraagd naar de vermeende inmenging van Slot in de scheidsrechterlijke beslissingen, maar hij gaf aan van niets te weten.

“Ik focus me op mijn eigen team. Ik heb geen idee wat er in de rust is gebeurd, ik weet nergens van. Ik ga zelf niet naar de scheidsrechters in de rust”, besloot Howe.

In de tweede helft werd er nog vijf keer gescoord. Liverpool dacht met een 2-3 zege aan de haal te gaan, maar op slag van het eindsignaal ging Caoimhín Kelleher gruwelijk in de fout. Mede daardoor kon Fabian Schär nog de gelijkmaker aantekenen: 3-3.