Amateurkeeper krijgt lachers op de hand met opmerkingen over PSV en bevriende Joey Veerman

Mitchel Michaelis, keeper bij de Koninklijke HFC, zal met gemengde gevoelens terugkijken op de TOTO KNVB Bekerloting. Zijn ploeg werd gekoppeld aan een loodzware uitwedstrijd tegen PSV, waar hij enkele spelers goed kent.

De Koninklijke HFC, gevestigd in Haarlem, schakelde eerder deze week FC Emmen uit in de eerste ronde van het bekertoernooi. De ruim twee meter lange sluitpost hield daarbij bovendien zijn doel schoon, in een wedstrijd die de amateurploeg met 1-0 won.

Bij de loting van de tweede bekerronde bevond de amateurclub zich echter in de hoek waar de klappen vallen. Een zwaardere loting had de ploeg zich waarschijnlijk niet kunnen voorstellen. Een uitwedstrijd tegen PSV rolde vrijdag uit de koker.

In de studio van ESPN, waar Mitchel Michaelis samen met zijn ploeggenoten aanwezig was, werd de doelman gevraagd om zijn mening over de loting. "PSV is mooi. Of ik daar nog mensen ken? Zeker. Joey Veerman is een goede vriend van me."

"Het is wel heel gaaf", zo typeert de sluitpost de koppeling aan PSV. "Toevallig heb ik Joey op de app gehad vanochtend (vrijdag, red.) en toen hebben we het erover gehad. Wat we dan tegen elkaar zeggen? Dat het mooi zou zijn als we elkaar loten", aldus Michaelis. Toch is het begrijpelijk dat hij - ondanks de wedstrijd tegen zijn goede vriend - ook wat minder enthousiast is over de loting.

Dat beaamt de keeper zelf ook. "Aan de andere kant ben ik ook keeper en ik houd niet echt van ballen doorlaten. Ik ben bang dat ik mijn schepnetje mee moet nemen", grapt hij tot gelach van de studio. "Hele mooie loting, heel gaaf."

Overigens deelde Michaelis ook nog een kleine update over de blessure van Veerman. De PSV'er ligt al eventjes uit de roulatie en volgens zijn goede vriend duurt het nog 'een weekje of 3' voordat de Volendamse middenvelder weer terugkeert op het veld.