‘Alsof Alex Kroes een toverstaf heeft en Ajax een Messias heeft aangesteld'

Wim Kieft kijkt op van alle loftuitingen richting Alex Kroes, die per 15 maart de nieuwe algemeen directeur van Ajax is. De voormalig aanvaller van de Amsterdamse club vindt dat de bestuurder gezien de klus die hem staat te wachten in de Johan Cruijff ArenA beter wat meer terughoudendheid kan betrachten.

"Alsof hij een toverstaf heeft, alsof er een Messias is aangesteld en alles wat in korte tijd is afgebroken even snel weer gerepareerd gaat worden door Kroes", spreekt Kieft zijn verbazing uit in zijn wekelijkse column voor De Telegraaf.

"Zelf kan hij weinig doen aan deze beeldvorming alhoewel hij er wel aan bijdraagt door direct wat interviews te geven. Je verwacht eerder terughoudendheid, want er wacht Kroes een megaklus in de Johan Cruijff ArenA. Eentje met vele haken en ogen", geeft Kieft mee aan de nieuwe directeur van Ajax.

Volgens Kieft gaat Kroes enkele drukken maanden tegemoet bij Ajax. "Hij is gebonden aan de kwaliteiten van de nieuwe hoofdtrainer en de spelers als het gaat om een revival van Ajax. En daar heeft hij wel invloed op."

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer wordt nog een hels karwei, zo voorspelt de columnist. "Veel coaches zullen willen instappen, maar welke grote namen zeggen ’ja’ tegen Ajax? Daarbij helpt het niet dat de club volgend seizoen opnieuw geen Champions League speelt en waarschijnlijk is veroordeeld tot de Conference League."

Geen Champions League

En het zo goed als zeker mislopen van de Champions League heeft volgens Kieft weer nadelige gevolgen voor het spelersbeleid van deze zomer. "Wie in Amsterdam tekent, tekent voor Conference League-voetbal en niet voor het podium van de Champions League."

Waar Ajax nog in staat was om grote namen als Dusan Tadic en Steven Bergwijn met gigantische salarisse naar Amsterdam te lokken, daar is de situatie nu heel anders. "Nu haalt Ajax noodgedwongen de financiële broekriem aan omdat de Europese inkomsten nog maar een fractie zijn van de weggevallen Champions League-inkomsten", aldus Kieft.

