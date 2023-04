‘Als we dit nog weggeven, kunnen we beter met zijn allen ons contract inleveren’

Vrijdag, 21 april 2023 om 12:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:18

Vrijdagavond krijgt PEC Zwolle de kans om na één seizoen in de Keuken Kampioen Divisie weer terug te keren in de Eredivisie. De Zwollenaren hebben tijdens het competitieduel met Almere City genoeg aan een gelijkspel. Aanvoerder Bram van Polen verlengde onlangs zijn contract voor één seizoen. Mocht PEC onverhoopt toch promotie mislopen, dan zal de 37-jarige verdediger zijn schoenen vroegtijdig aan de wilgen hangen.

Van Polen gaat ervan uit dat hij zijn laatste seizoen als speler van PEC in de Eredivisie zal doorbrengen. “Dat mag ik wel aannemen, ja”, zegt hij tegenover de NOS. “We staan dertien punten voor op Almere City met nog vijf wedstrijden te gaan. Als we dat nog weggeven, kunnen we beter ons contract inleveren."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De nummers één en twee van de Keuken Kampioen Divisie promoveren direct naar de Eredivisie. PEC heeft een voorsprong van vijf punten op naaste belager Heracles Almelo. Van Polen hoopt na promotie ook de titel in de wacht te slepen. “Promotie is leuk, maar het kampioenschap is unieker.”

Van Polen is bezig aan zijn zeventiende seizoen in dienst van PEC. Tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Telstar van een week geleden maakte hij een fraai gebaar. Alle seizoenkaarthouders van de club kregen in de zeventiende minuut een zakje met een consumptiemunt. “Ik ga ervan uit dat komend seizoen mijn laatste contractjaar wordt, dus wilde ik wat terug doen voor de supporters. Ik vond een rondje geven wel passen bij mij.”