Valentijn Driessen vindt dat Antoni Milambo een plekje in de voorselectie van het Nederlands elftal had verdiend. Dat laat de chef voetbal van De Telegraaf weten in de Kick-offpodcast. Volgens Driessen is het zelfs zo dat Milambo er wel bij had gezeten als hij bij Ajax had gespeeld.

Feyenoord maakte woensdag ontzettend veel indruk door met sprankelend voetbal te winnen bij Benfica in de Champions League (1-3). Milambo was de grote man aan de kant van de Rotterdammers. De aanvallende middenvelder nam zowel de 0-2 als de beslissende 1-3 voor zijn rekening en werd door Voetbalzone beoordeeld met het rapportcijfer 8.

Ook bij Kick-off zijn ze lyrisch over het midweekse optreden van Feyenoord. Met name Milambo kan rekenen op de nodige complimenten. “Alleen Koeman heeft niet zitten kijken”, haakt Driessen in. “Die had Milambo wel op mogen nemen in de voorselectie. Dan geef je hem in ieder geval een signaal af.”

“De Feyenoord-supporters hoor je al met: ‘Als hij bij Ajax had gespeeld, zat hij nu in de voorselectie'”, reageert Mike Verweij lachend. Driessen is het volledig eens met de Feyenoord-aanhang. “Ja, honderd procent. Want als je Hato ziet, waarom wordt hij in godsnaam geselecteerd voor het Nederlands elftal en mag-ie spelen?”

“Misschien omdat de ene positie wat dunner bezet is dan de andere”, suggereert Verweij. “Hij levert toch ook niet? Bij Ajax levert hij toch ook nauwelijks”, is Driessen kritisch op de achttienjarige verdediger. “Het gaat over dit seizoen en dan is het toch ongelooflijk dat hij erbij zit.”

Verweij vindt dat Driessen niet kan beweren dat Milambo wel in de voorselectie van Oranje had gezeten als hij bij Ajax had gespeeld. “Ajax speelt in de Europa League, Feyenoord in de Champions League”, countert Driessen. “Je kijkt ook naar het niveau waarop ze zich presenteren. Hij doet dit nu, net als in de vorige Champions League-wedstrijd (tegen Girona, red.)”, is Driessen lovend over Milambo.

“Het zou ook heel goed zijn voor de opleiding van Feyenoord, om zo’n signaal af te geven”, vindt Driessen. “Het is wel heel bijzonder dat zo’n jongen het juist in de grote wedstrijden doet. Je kan uitblinken tegen RKC of NEC, maar het gaat natuurlijk wel om deze wedstrijden”, besluit Driessen zijn lofzang.