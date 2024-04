Almere maakt vlak voor tijd gelijk tegen Sparta, maar dan is daar Verschueren

Sparta Rotterdam mag nog altijd hopen op deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Het team van trainer Jeroen Rijsdijk was na een spectaculair slot te sterk voor Almere City FC: 2-3. Sparta staat nu op de negende plek, met veertig punten. Almere heeft zeven punten minder en staat twaalfde.

Bij beide ploegen vond er één wijziging in de basiself plaats ten opzichte van de vorige speelronde in de Eredivisie. Aan de kant van Almere startte Joey Jacobs op de bank, terwijl Stije Resink juist in de basis mocht beginnen. Bij Sparta keerde Tobias Lauritsen terug na een enkelblessure, waardoor Charles-Andreas Brym weer genoegen moest nemen met een reserverol.

Almere kende een droomstart in eigen huis, want al binnen vijf minuten stond het op voorsprong. Na een mooie combinatie belandde de bal bij Yoann Cathline, die naar binnen ging en Nick Olij verraste in de korte hoek: 1-0.

Een kwartier later was het ook aan de andere kant van het veld raak. Saïd Bakari werd diep gestuurd aan de rechterkant van het veld, en gaf een lage voorzet. Voor het doel stond Lauritsen klaar om de bal simpel binnen te tikken: 1-1.

En het werd nog mooier voor Sparta, want na een klein half uur spelen stond het 1-2. Koki Saito speelde de bal na een goede actie naar Djevencio van der Kust, die hard en hoog via de onderkant van de lat raak schoot.

In vergelijking met de eerste helft viel het tweede bedrijf in eerste instantie wat tegen. Met name Almere had wat kansjes in de jacht op de gelijkmaker, maar Cathline (geblokt door Mike Eerdhuijzen) en Robinet (eerst voorlangs, vervolgens kopbal over) hadden het geluk niet aan hun zijde.

Drie minuten voor tijd viel de 2-2 alsnog. Invaller Théo Barbet versnelde aan de linkerkant van het veld en legde terug op Robinet. De Franse spits wist daar wel raad mee en tikte binnen.

Het zevende gelijkspel op rij van Almere leek aanstaande, maar vrijwel direct vanaf de aftrap kwam Sparta opnieuw op voorsprong. Lauritsen kopte een voorzet terug, waarna Arno Verschueren de bal in één keer uit de lucht nam en scoorde: 2-3.

