Almere City krijgt doffe dreun te verwerken: sterspeler vertrekt per direct

Woensdag, 6 september 2023 om 23:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 00:05

Anthony Limbombe verlaat Almere City per direct voor SK Beveren, zo melden de clubs via de officiële kanalen. De vleugelspeler tekent op de Freethiel een tweejarig contract, waarin ook een optie voor een derde seizoen is opgenomen. Uitlatingen over een transfersom voor Limbombe, die nog tot medio 2024 vastlag bij Almere, zijn niet gedaan. De medische keuring heeft nog niet plaats kunnen vinden, waardoor de transfer nog onder voorbehoud is.

Limbombe was vorig seizoen met name in de Keuken Kampioen Play-Offs van grote waarde voor Almere. Zo scoorde hij tegen zowel FC Eindhoven als VVV-Venlo en was hij in de return in de finale tegen FC Emmen goed voor een assist. Mede dankzij zijn productiviteit promoveerde Almere voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Eredivisie. “Anthony is uiteraard bekend, vooral uit zijn periode onder Michel Preud’Homme bij Club Brugge", laat Beverens sportief directeur Tom Van den Abbeele optekenen op de clubsite. "Hij was zeer beslissend bij Blauw-zwart en kon zo een lucratieve transfer versieren naar Nantes."

?? // WELKOM OP DE FREETHIEL, ANTHONY LIMBOMBE! Anthony Limbombe (29) komt over van Almere City FC. De Belgische winger tekent een contract van twee seizoenen op de Freethiel, met een optie op een bijkomend seizoen. Lees meer:https://t.co/H7kWaLOwxu Nog geen abonnement?… pic.twitter.com/K8eU6eIHDN — SK Beveren (@SKBeveren) September 6, 2023

"De frivole winger kiest met volle overtuiging voor het SKB-project nadat hij afgelopen jaar een belangrijke rol speelde bij Almere City, waarmee hij promotie naar de Eredivisie afdwong. We hopen dat hij dat kunstje nog eens kan overdoen bij SKB", sluit Van den Abbeele af. Dit seizoen begon Limbombe in de eerste drie Eredivisie-wedstijden in de basis. In het derde duel, uit bij Feyenoord, moest hij de strijd echter al na 35 minuten staken wegens een blessure. Het bleken zijn laatste minuten in het shirt van de promovendus te zijn. De transferperiode in België is woensdag tot middernacht geopend, waardoor de transfer nog plaats kon vinden. Beveren is de huidige nummer elf van de Challenger Pro League, het tweede niveau van België.

In 39 wedstrijden voor Almere scoorde Limbombe 8 keer en gaf hij evenveel assists. In Nederland speelde de nu 29-jarige aanvaller eerder voor NEC, waar hij doorbrak als groot talent. Namens de Nijmegenaren was de Belg met Congolese roots in 70 wedstrijden goed voor 23 goals en 18 assists. Club Brugge raakte overtuigd en telde in 2016 2,3 miljoen euro neer voor zijn diensten. Na twee jaar bij Brugge, waarin hij goed was voor 7 goals en 12 assists, vertrok hij voor 8,25 miljoen euro naar FC Nantes. Na enkele maanden zonder club te hebben gezeten tekende hij in de zomer van 2022 transfervrij bij Almere. "Almere City FC dankt Anthony Limbombe voor zijn inzet en wenst hem veel succes voor de toekomst", laat de club weten.