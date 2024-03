Almere City baalt na beslissing arbiter en gemiste kansen tegen FC Utrecht

Het duel tussen Almere City en FC Utrecht heeft geen winnaar opgeleverd: 1-1. De Flevolanders kwamen al snel op voorsprong dankzij een prachtgoal van Yoann Cathline, maar de voorsprong kon niet worden vastgehouden. Sam Lammers maakte al snel gelijk, nadat Jannick van der Laan weigerde te fluiten voor een hoofdblessure bij Almere-middenvelder Stije Resink. Door het gelijkspel zet FC Utrecht plek acht op het spel, terwijl Almere twaalfde blijft staan.

Almere begon zeer voortvarend aan het duel en pakte al vroeg in de wedstrijd de leiding. Cathline speelde Ter Avest zoek met meerdere scharen en schoot schitterend raak via de onderkant van de lat. Vasilis Barkas, die de voorkeur kreeg boven Mattijs Branderhorst, was kansloos: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

In de levendige openingsfase kwam FC Utrecht al snel op gelijke hoogte, al gebeurde dat wel op controversiële wijze. Resink kwam met zijn hoofd in botsing met teamgenoot Joey Jacobs, nadat hij daarvoor al geraakt werd door Victor Jensen, en bleef liggen. Scheidsrechter Van der Laan zag Resink liggen, maar besloot door te spelen. FC Utrecht vervolgde zijn aanval en nadat Victor Jensen stuitte op Almere-goalie Nordin Bakker, faalde Lammers niet: 1-1.

Almere speelde net wat overtuigender dan FC Utrecht in de eerste helft en bijna konden de aanwezige thuissupporters in het Yanmar Stadion voor de tweede keer juichen. Een vrije trap van Peer Koopmeiners belandde bij Jacobs, die voorgaf op Kornelius Hansen. De Noor kwam echter net tekort om af te ronden. Cathline loste enkele minuten later een schot, dat over ging.

Tien minuten voor rust dacht Almere alsnog op voorsprong te komen. Op aangeven van Rajiv van La Parra rondde Álvaro Peña keurig af. De treffer werd echter afgekeurd wegens buitenspel, waar in eerste instantie geen sprake van leek te zijn vanwege een hangend voetje van Souffian El Karouani. Vlak daarvoor bleek Van La Parra echter buitenspel te hebben gestaan. FC Utrecht stelde daar maar weinig tegenvoer. Veel verder dan een ongevaarlijk schot van Ryan Flamingo kwamen de Domstedelingen niet.

Ook na rust zou Almere de bovenliggende partij zijn, al kwam de eerste serieuze kans op naam van Lammers. De spits zag zijn kopbal knap gekeerd worden door Bakker. Daarna nam Almere het heft weer in handen en zag Koopmeiners zijn schot rakelings naast gaan. Ook Peña baalde, nadat duidelijk werd dat hij in kansrijke positie had moeten schieten in plaats van passen.

Twintig minuten voor tijd schoot invaller Yann Kitala bijna raak, ware het niet dat zijn inzet een meter over de kruising van Barkas vloog. Vlak daarna kreeg Almere een tegenvaller te verwerken. Bakker ging na een uittrap naar de grond en had zichtbaar last van een blessure, vermoedelijk aan zijn lies. De doelman werd vervangen door Samuel Radlinger.

Ook in de slotfase maakte Almere de meeste aanspraak op de overwinning. Zo was Resink zéér dicht bij de voorsprong. Zijn schitterende vrije trap belandde op de lat. Even later belandde een schot van Cathline bijna in de rechterkruising, ware het niet dat Barkas nog net een handje achter de inzet van de Fransman kon krijgen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties